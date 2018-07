अपने ही बच्चे के साथ जा रहे शख्स पर टूट पड़ी भीड, वो चीखता रहा- छोड़ दो मुझे ये मेरी बेटी है

भीड़ के द्वारा पिटाई करने का ताजा मामला अब मंगलुरु से सामने आया है। ये वाकया बीते गुरुवार (5 जुलाई, 2018) को मंगलुरु के उज्जैर कस्बे के बेलथांगुडी तालुका में हुआ। इस वाकये में बेटी के साथ जा रहे पिता को भीड़ ने बच्चा चोर होने के शक में जमकर पीटा है। बता दें कि बीते कुछ दिनों में इस तरह की घटनाओं में बेतहाशा बढ़ोत्तरी हुई है।

बताया गया कि 30 साल का कलीद आॅटो में अपनी 2 साल की बेटी के साथ शाम के वक्त जा रहा था। कलीद किसी बात पर बेटी से नाराज था और उसे पीट रहा था और डांट रहा था। बच्ची बेतहाशा रो रही थी। इसी बीच दो स्थानीय लोगों ने एक शख्स की गोद में रोती हुई बच्ची को देखा और पीछा करके उसका आॅटो रुकवा लिया। उन्होंने कलीद पर आॅटो से जबरन बाहर निकाल लिया। जब उन्होंने बच्चे के बारे में पड़ताल की तो भड़के हुए कलीद ने कुछ भी बताने से इंकार कर दिया। इसके बाद उन दोनों ने कलीद को बेतहाशा पीटना शुरू कर दिया। दोनों ने उसे बच्चा चोर समझकर जमकर धुनाई की।

