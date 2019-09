उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में दिन दहाड़े एक सर्राफा कारोबारी पर गोली चलने से लोगों में हड़कंप मच गया है। बता दें कि यह घटना शनिवार (31 अगस्त) के सिविल लाइन की है। सीसीटीवी फुटेज के अनुसार एक युवक व्यापारी के दुकान में घुसा और हाथ में लिए डंडे से तोड़ फोड़ करने लगा। इसके बाद एक अधेड़ व्यक्ति आया और वह व्यापारी पर गोलियां दागने लगा। इस हमले में तीन लोगों के घायल होने की खबर है। पुलिस ने हमले में शामिल तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया है।

क्या है पूरा मामलाः सीसीटीवी फुटेज के अनुसार कारोबारी अपने दुकान में बैठा था तभी एक युवक डंडा लेकर आया और दुकान में तोड़ फोड़ करने लगा। इसके बाद एक अधेड़ व्यक्ति आया और व्यापारी पर गोलियां चलाने लगा। इस हामले में कारोबारी समेत उसके दो बेटे घायल हो गए है। बता दें कि उनका इलाज पास के अस्पताल में चल रहा है। पुलिस के अनुसार हमला करने वाले लोग कारोबारी के पड़ोसी है।

#WATCH: A jewellery shop owner was attacked by his neighbour and his two sons in Civil Line area of Muzaffarnagar, yesterday. pic.twitter.com/GCZ01LNiHn

— ANI UP (@ANINewsUP) August 31, 2019