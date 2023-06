Mira Road Murder: पहली बार सामने आया पीड़िता का परिवार, तीन बहनें पहुंची पुलिस थाने

Mira Road Murder case: पीड़िता सरस्वती की तीन बहनें मुंबई पुलिस थाने पहुंची हैं।

मुंबई में शख्स ने की लिव-इन पार्टनर की हत्या (फोटो- ANI Twitter/द इंडियन एक्सप्रेस)

मुंबई के मीरा रोड मर्डर केस में बड़ा अपडेट सामने आया है। मृतका सरस्वती वैद्य की तीन बहनें सामने आई हैं। उनका रोकर बुरा हाल है। वे पुलिस थाने पहुंची हैं। वे बहन की मौत से सदमें में हैं। उनका इतना बुरा हाल है कि वे ठीक से स्टेटमेंट भी रिकॉर्ड नहीं करा पा रही हैं। अभी तक यही पता था कि पीड़िता का कोई रिश्तेदार नहीं है। मगर अब सरस्वती की तीन बहनें एक साथ सामने आईं हैं। वे पुलिस थाने पहुंच कर अपना स्टेटमेंट दे रही हैं। रिपोर्ट्स के अनुसार, बहनों की हालत बहुत खराब है। उन्हें यकीन नहीं हो रहा है कि उनकी बहन के साथ इतनी हैवानियत हुई है औऱ अब वह इस दुनिया में नहीं है। वे अपनी बहन के हत्यारे को कड़ी से कड़ी सजा दिलानी चाहती हैं।

