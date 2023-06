Mira Road Murder: सरस्वती वैद्य की हत्या से 15 दिन पहले आरोपी मनोज साने ने खरीदा था जहर, पकड़ में ना आए इसलिए अपनाया यह तरीका

मुंबई मीरा रोड मर्डर में आरोपी मनोज साने से झूठ बोला था कि सरस्वती विद्या ने जहर खा कर अपनी जान दी थी। पुलिस ने अब सच का खुलासा कर दिया है।

मीरा रोड मर्डर केस में बड़ा अपडेट (फोटो सोर्स: एक्सप्रेस)

मुंबई मीरा रोड मर्डर केस पूरे देश में चर्चा का विषय बन गया है। इस मामले में नया अपडेट सामने आया है। CNN-News18 की रिपोर्ट के अनुसार, आरोपी मनोज साने ने सरस्वती वैद्य की हत्या से 15 दिन पहले जहर खरीदा था। साने पर आरोप है कि उसने सरस्वती वैद्य की बड़ी ही बेरहमी से हत्या कर दी थी। हत्या करने के बाद उसने शव को कई टुकड़ों में काटा था। उसने शव के कुछ टुकड़ों को बाल्टी में रखा था। कुछ को कुकर में उबाल दिया था। कुछ टुकड़ों रोस्ट किया था और मिक्सर में पीस दिया था। उसके फ्लैट से जब बदबू आने लगी तो पड़ोसियों ने इसकी सूचना पुलिस को दी थी। पुलिस जब घटना स्थल पर पहुंची तो क्राइम सीन देखकर हैरान रह गई थी। रिपोर्ट के अनुसार, हत्या के आरोपी 56 साल के मनोज साने की पुलिस रिमांड शुक्रवार को खत्म हो रही है। इस दौरान उसने कई झूठी कहानियां बनाकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की। उसने यह कहकर पुलिस को गुमराह किया था कि सरस्वती वैद्य ने जहर खाकर सुसाइड किया था। मैं डर गया था कि हत्या का आरोप मेरे ऊपर आएगा इसलिए मैं शव को ठिकाने लगा रहा था। इतना ही नहीं आरोपी ने यह भी कहा था कि वह एचआईवी से पीड़ित है औऱ उसने कभी मृतका से साथ संबंध नहीं बनाए। शुरुआत में जानकारी थी कि दोनों लिव इन में रह रहे थे। बाद में साने से बताया कि दोनों ने मंदिर में शादी कर ली थी। वैद्य उसकी पत्नी थी। वहीं वैद्य ने आरोपी को अपना मामा बताती थी। पुलिस ने कहा- साने ने हत्या की योजना बनाई थी अब जांच अधिकारियों ने साने दावे को खारिज कर दिया है। अधिकारियों का मानना ​​है कि आरोपी ने वैद्य की हत्या की योजना बनाई थी। पुलिस ने आगे कहा कि साने ने हत्या से 15 दिन पहले बोरीवली के एक स्टोर से जहर खरीदा था। पुलिस का मानना है कि साने ने या तो वैद्य को धीमा जहर दिया होगा या जहर देकर उसे मारने के बाद शव के टुकड़े किए होंगे। Also Read महिला IPS अधिकारी के यौन उत्पीड़न मामले में दोषी पाए गए तमिलनाडु के पूर्व स्पेशल डीजीपी, अदालत ने तीन साल कैद की सुनाई सजा गौरतलब है कि महाराष्ट्र के ठाणे जिले के मीरा रोड स्थित एक मकान के सातवीं मंजिल के अपार्टमेंट में 32 साल की महिला के शव के टुकड़े मिले थे। कुछ को प्रेशर कुकर में उबाला गया था तो कुछ को भून दिया गया था। जो टुकड़े मिले थे वे बारीक कटे हुए थे। शव को उबालने से जहर की बात साबित करना मुश्किल पुलिस का कहना है कि जिस तरह साने ने वैद्य के शरीर के टुकड़ों को उबाला है, इससे यह साबित करना मुश्किल होगा कि उसे जहर दिया गया था। बाकी के टुकड़ों को पोस्टमार्टम के लिए जेजे अस्पताल भेज दिया गया है। वैद्य की बहनों के डीएनए सैंपल लिए गए हैं। अब देखना है कि इस हत्याकांड में आगे क्या खुलासा होता है?

