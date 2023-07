Madhya Pradesh: तीर्थ स्थल के पास खून से लथपथ मिली 11 साल की लड़की, दुष्कर्म-दरिंदगी के आरोप में दो गिरफ्तार

मध्य प्रदेश के मैहर शहर में स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर के नजदीक स्थित जंगल में एक 11 साल की लड़की खून से लथपथ हालत में पाई गई थी। इस मामले में दो संदिग्ध अपराधियों को गिरफ्तार किया गया है।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतीकरण के लिए किया गया है (Source- Indian Express)

मध्य प्रदेश के एक प्रसिद्ध मंदिर के पास जंगल में 11 साल की एक लड़की के साथ बेरहमी से सामूहिक बलात्कार का मामला सामने आया है। पुलिस ने बताया कि शुक्रवार सुबह तीर्थ स्थल के पास वह खून से लथपथ हालत में मिली। उसके पूरे शरीर पर काटने और चोटों के निशान मिले हैं। डॉक्टरों ने बताया कि बच्ची की हालत फिलहाल गंभीर है। इस मामले को लेकर चुनावी राज्य में विपक्ष ने सरकार पर निशाना साधा है। मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने लिया मामले का संज्ञान, दिए ये निर्देश मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने मामले का संज्ञान लेते हुए पुलिस को आरोपियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने और प्रशासन को यह सुनिश्चित करने का निर्देश दिया है कि पीड़िता को सबसे बेहतर मुमकिन इलाज मिले। एक पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस मामले में दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। जानकारी के मुताबिक एक आरोपी मंदिर प्रबंधन समिति द्वारा संचालित गौशाला में काम करता है।

