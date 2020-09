LIVE रिपोर्टिंग के दौरान एक मंत्री ने महिला रिपोर्टर को पीछे से हिट कर दिया। इस मंत्री पर यौन प्रताड़ना के चार्ज लगाए गए और वो अब इस मामले में दोषी करार दिये गये हैं। मंत्री की इस हरकत का एक वीडियो भी सामने आया था। वीडियो में नजर आ रहा है कि महिला रिपोर्टर सड़क के एक किनारे LIVE रिपोर्टिंग कर रही थीं। इसी दौरान पीछे से आ रहे मंत्री ने उन्हें हिट किया और फिर आगे बढ़ गए। उनकी इस हरकत से महिला रिपोर्टर सन्न रह गईं।

दरअसल दिसंबर के महीने में ‘WSAV-TV’ की महिला रिपोर्टर Alex Bozarjian, Savannah road race की रिपोर्टिंग Georgia में कर ही थीं। उस वक्त 44 साल के मंत्री Thomas Callaway ने भी इस रेस में हिस्सा लिया था। रेस के दौरान जब 44 साल के शादीशुदा Thomas Callaway 23 साल की महिला रिपोर्टर के पास से गुजरे तब उन्होंने महिला रिपोर्टर के साथ ऐसी गंदी हरकत कर दी। मंत्री की इस हरकत के बाद रिपोर्टर हक्का-बक्का रह गई थीं। इस घटना के बाद मंत्री का वीडियो वायरल हो गया था जिसे देखने के बाद कई लोगों ने अपनी कड़ी प्रतिक्रिया देते हुए उनपर कार्रवाई की मांग की थी।

पुलिस ने इस मामले में Thomas Callaway को दिसंबर के महीने में ही गिरफ्तार कर लिया था। अब इस मामले में अदालत ने उन्हें दोषी पाते हुए एक साल के प्रोबेशन की सजा सुनाई। इसके अलावा उनपर 1000 डॉलर का जुर्माना भी लगाया गया है। अदालत के आदेश के मुताबिक मंत्री को 200 घंटे तक समाज सेवा भी करना होगा।

Thomas Callaway को सजा मिलने के बाद महिला रिपोर्टर ने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कोर्टरूम से बाहर कहा कि ‘मुझे उम्मीद है कि अब Thomas Callaway भविष्य में कुछ अच्छा करने की कोशिश करेंगे जैसा की उन्होंने मुझसे पहले वादा किया है।’

Check out this jerk smacking a @WSAV reporter’s ass live on air. And sorry, that’s my kiddo making horribly timed weird noises in the background. pic.twitter.com/6tzi6P1Jbo

— Tonya (@GrrrlZilla) December 7, 2019