Coronavirus, (Covid-19): उत्तर प्रदेश के मेरठ में बंदरों के उपद्रव की वजह से कोरोना वायरस के संक्रमण के फैलने का खतरा बढ़ गया है। शुक्रवार (29-05-2020) को बंदरों का एक झुंड अचानक मेरठ मेडिकल कॉलेज के परिसर में घुस गया और उत्पात मचाने लगा। इस दौरान बंदरों ने अस्पताल के लैब टेक्निशियन से लैब में जांच के लिए रखे कुछ COVID-19 Samples (नमूने) छिन लिये औऱ फरार हो गए। बंदरों के इस उत्पात का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। बताया जा रहा है कि यहां कोरोना वायरस संक्रमण की जांच के लिए कुछ लोगों के सैम्पल्स इकट्ठा किये गये थे। लेकिन इससे पहले कि इनका टेस्ट किया जाता बंदर लैब से यह सैंपल लेकर भाग गए। हालांकि चिकित्सकों ने दोबारा सैम्पल जुटाए हैं।

लेकिन बंदरों के इस हरकत से लोग यहां दहशत में है और कोरोना फैलने का खतरा भी बढ़ गया है। इस घटना का जो वीडियो वायरल हुआ है उसमें नजर आ रहा है कि एक बंदर पेड़ पर चढ़ गया था और वो अपने दांत से किट को चबा रहा था। किट के कुछ हिस्सों को तोड़कर उसने पेड़ के नीचे गिरा दिये थे।

सोशल मीडिया पर इस वीडियो को कई लोगों ने देखा है और कोविड-19 के खतरे को लेकर चिंता जाहिर की है। वहीं मेरठ के डीएम अनिल ढिंगरा ने कहा है कि इस मामले में जांच की जाएगी।

#Breaking | Bizarre incident in Meerut: Monkeys run away with Corona test samples, locals fear the spread of infection.

Details by TIMES NOW’s Amir Haque. pic.twitter.com/9VrcIn3mqg

— TIMES NOW (@TimesNow) May 29, 2020