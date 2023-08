Meerut Crime: शौहर को नापसंद था बीवी का रंग, फांसी पर लटकाया- सुसाइड दिखाने की साजिश, CCTV फुटेज से पर्दाफाश

पड़ोसियों के मुताबिक दोनों की शादी के एक साल भी नहीं हुए थे। शौहर ने बीवी को प्रताड़ित करना शुरू कर दिया। इससे भी मन नहीं भरा तो फांसी के फंदे पर टांग दिया और हत्या को खुदकुशी साबित करने की साजिश रच डाली।

न्यूज डेस्क Edited by Keshav Kumar Written by

प्रतीकात्मक तस्वीर (jansatta)

Meerut Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ में महज चमड़ी के रंग की वजह से बीवी की बेरहमी से हत्या करने और उसे खुदकुशी का मामला साबित करने की साजिश का सनसनीखेज मामला सामने आया है। रिश्तों को शर्मसार करने वाला यह वाकया जिले के परीक्षितगढ़ थाना क्षेत्र के खजूरी गांव में घटा है। मेरठ पुलिस ने गहन छानबीन के बाद इस मामले का पर्दाफाश किया है। शादी के एक साल के भीतर शौहर की दरिंदगी की भेंट चढ़ी बीवी हैरानी की बात है कि शादी के एक साल के भीतर यह खौफनाक मंजर सामने आया। पड़ोसियों के हवाले से पुलिस ने बताया कि महिला के रंग को लेकर उसका शौहर लगातार ताने मारता था। बाद में वह बीवी को लगातार प्रताड़ित करने लगा। इससे भी उसका मन नहीं भरा तो उसने पत्नी को मारकर फिर फांसी के फंदे से लटका दिया। पुलिस ने बताया कि आरोपी शौहर ने बीवी की हत्या को खुदकुशी साबित करने की साजिश भी रची। सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने दर्ज किया दहेज हत्या का मामला मामले की जांच कर रही मेरठ पुलिस की टीम ने बताया कि सनसनीखेज वारदात को पहले सुसाइड का मामला माना जा रहा था। बाद में मियां-बीवी की मारपीट का सीसीटीवी फुटेज सामने आने के बाद पुलिस ने इस मामले में दहेज हत्या का मुकदमा दर्ज किया। पुलिस ने हत्या के आरोपी शौहर को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया है। मृतका के परिजन पुलिस से गुहार लगा रहे हैं कि इस मामले में बाकी आरोपियों को भी जल्द गिरफ्तार किया जाए।

