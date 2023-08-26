UP Crime News: उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले की परतापुर पुलिस ने एक युवती की शिकायत पर बहुजन समाज पार्टी (BSP) के पूर्व सांसद शाहिद अखलाक के बेटे दानिश के खिलाफ दुष्कर्म का मामला दर्ज कर उसे गिरफ्तार कर लिया है। एक पुलिस अधिकारी ने शनिवार को यह जानकारी दी। ब्रह्मपुरी की पुलिस क्षेत्राधिकारी (CO) शुचिता सिंह ने शनिवार को बताया कि अखलाक के बेटे दानिश के खिलाफ परतापुर थाने में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 376 (दुष्कर्म) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है।

दानिश का मोबाइल जब्त, होटल के सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही पुलिस

शुचिता सिंह ने बताया कि पुलिस टीम ने शुक्रवार देर रात दानिश के घर पर दबिश देकर उसे गिरफ्तार कर लिया। सीओ के मुताबिक, पुलिस ने दानिश का मोबाइल भी कब्जे में ले लिया और होटल में लगे सीसीटीवी कैमरों में कैद फुटेज की जांच कर रही है। पूर्व सांसद के बेटे पर एक युवती ने आरोप लगाया है कि उसने शादी का झांसा देकर मेरठ के एक होटल में बुलाकर उससे दुष्कर्म किया। इसके बाद मेरठ पुलिस हरकत में आ गई थी।

24 साल की युवती ने पुलिस को दिखाए फेसबुक-इंस्टाग्राम पर आरोपी की चैटिंग

घटना के बारे में वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक (SSP) रोहित सिंह सजवाण ने बताया था कि बृहस्पतिवार को दिल्ली की 24 वर्षीय युवती उनके दफ्तर में शिकायत लेकर आई और उसने सोशल मीडिया एप फेसबुक-इंस्टाग्राम पर आरोपी के साथ हुए चैट भी दिखाए। सजवाण के अनुसार, युवती ने कहा कि पूर्व सांसद के बेटे दानिश ने शादी का झांसा देकर मेरठ में एक होटल में बुलाकर उससे कथित रूप से दुष्कर्म किया था।

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एसएसपी ने कहा कि मामला साइबर प्रकोष्ठ (Cyber Cell) के सुपुर्द कर दिया गया है और अगर जांच में शिकायत सही पाई गई, तो आरोपी के खिलाफ आगे की कार्रवाई की जाएगी। हालांकि, बसपा के पूर्व सांसद और मेरठ के महापौर रह चुके शाहिद अखलाक ने बातचीत में दानिश पर लगे आरोपों पर कहा कि उनके बेटे के खिलाफ इस तरह की शिकायत पहले कभी नहीं आई है और असल में उनका बेटा ‘मोहपाश (Honey Trap)’ का शिकार हुआ है।

दानिश ने विज्ञप्ति जारी कर कहा- किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार

दानिश के प्रतिनिधि वाजिद खान ने भी शनिवार को एक विज्ञप्ति जारी कर इस मामले को ‘मोहपाश (हनीट्रैप) में फंसाने’ की साजिश बताया। विज्ञप्ति में युवती द्वारा लगाए गए सभी आरोपों को गलत बताते हुए कहा गया है कि घटना पूर्व सांसद की राजनीतिक एवं व्यापारिक छवि को खराब करने की साजिश है और दानिश किसी भी जांच का सामना करने के लिए तैयार हैं।

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विज्ञप्ति के मुताबिक, असल में युवती ने ही इंस्टाग्राम पर दानिश को रिक्वेस्ट भेजी थी और उसके बाद मेरठ में मिलने की जिद की थी। इसमें आरोप लगाया है कि युवती ने दानिश को फंसाया है और ऐसा लगता है कि इस मामले में पूर्व सांसद के बेटे का कोई करीबी शामिल है। शाहिद अखलाक 2004 में बसपा के टिकट पर मेरठ से लोकसभा सांसद चुने गए थे। बीच में उन्होंने बसपा से अलग होकर अपनी पार्टी भी बनाई थी।

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