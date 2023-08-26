UP Crime News: \u0909\u0924\u094d\u0924\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0926\u0947\u0936 \u0915\u0947 \u092e\u0947\u0930\u0920 \u091c\u093f\u0932\u0947 \u0915\u0940 \u092a\u0930\u0924\u093e\u092a\u0941\u0930 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0928\u0947 \u090f\u0915 \u092f\u0941\u0935\u0924\u0940 \u0915\u0940 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924 \u092a\u0930 \u092c\u0939\u0941\u091c\u0928 \u0938\u092e\u093e\u091c \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 (BSP) \u0915\u0947 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0936\u093e\u0939\u093f\u0926 \u0905\u0916\u0932\u093e\u0915 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0926\u0941\u0937\u094d\u0915\u0930\u094d\u092e \u0915\u093e \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u0930 \u0909\u0938\u0947 \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0932\u093f\u092f\u093e \u0939\u0948\u0964 \u090f\u0915 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\u0915\u0947 \u0924\u0939\u0924 \u092a\u094d\u0930\u093e\u0925\u092e\u093f\u0915\u0940 \u0926\u0930\u094d\u091c \u0915\u0940 \u0917\u0908 \u0939\u0948\u0964 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0915\u093e \u092e\u094b\u092c\u093e\u0907\u0932 \u091c\u092c\u094d\u0924, \u0939\u094b\u091f\u0932 \u0915\u0947 \u0938\u0940\u0938\u0940\u091f\u0940\u0935\u0940 \u092b\u0941\u091f\u0947\u091c \u0915\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u0930 \u0930\u0939\u0940 \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u0936\u0941\u091a\u093f\u0924\u093e \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0915\u093f \u092a\u0941\u0932\u093f\u0938 \u091f\u0940\u092e \u0928\u0947 \u0936\u0941\u0915\u094d\u0930\u0935\u093e\u0930 \u0926\u0947\u0930 \u0930\u093e\u0924 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u0918\u0930 \u092a\u0930 \u0926\u092c\u093f\u0936 \u0926\u0947\u0915\u0930 \u0909\u0938\u0947 \u0917\u093f\u0930\u092b\u094d\u0924\u093e\u0930 \u0915\u0930 \u0932\u093f\u092f\u093e\u0964 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\u0930\u094b\u0939\u093f\u0924 \u0938\u093f\u0902\u0939 \u0938\u091c\u0935\u093e\u0923 \u0928\u0947 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e \u0915\u093f \u092c\u0943\u0939\u0938\u094d\u092a\u0924\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u0926\u093f\u0932\u094d\u0932\u0940 \u0915\u0940 24 \u0935\u0930\u094d\u0937\u0940\u092f \u092f\u0941\u0935\u0924\u0940 \u0909\u0928\u0915\u0947 \u0926\u092b\u094d\u0924\u0930 \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924 \u0932\u0947\u0915\u0930 \u0906\u0908 \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0928\u0947 \u0938\u094b\u0936\u0932 \u092e\u0940\u0921\u093f\u092f\u093e \u090f\u092a \u092b\u0947\u0938\u092c\u0941\u0915-\u0907\u0902\u0938\u094d\u091f\u093e\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0930 \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0925 \u0939\u0941\u090f \u091a\u0948\u091f \u092d\u0940 \u0926\u093f\u0916\u093e\u090f\u0964 \u0938\u091c\u0935\u093e\u0923 \u0915\u0947 \u0905\u0928\u0941\u0938\u093e\u0930, \u092f\u0941\u0935\u0924\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0928\u0947 \u0936\u093e\u0926\u0940 \u0915\u093e \u091d\u093e\u0902\u0938\u093e \u0926\u0947\u0915\u0930 \u092e\u0947\u0930\u0920 \u092e\u0947\u0902 \u090f\u0915 \u0939\u094b\u091f\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u092c\u0941\u0932\u093e\u0915\u0930 \u0909\u0938\u0938\u0947 \u0915\u0925\u093f\u0924 \u0930\u0942\u092a \u0938\u0947 \u0926\u0941\u0937\u094d\u0915\u0930\u094d\u092e \u0915\u093f\u092f\u093e \u0925\u093e\u0964 Also ReadUP Crime: \u092a\u0939\u093e\u0921\u093c\u093e \u0928\u0939\u0940\u0902 \u092f\u093e\u0926 \u0915\u093f\u092f\u093e \u0924\u094b \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0915\u094b \u0938\u093e\u0925 \u092a\u0922\u093c\u0928\u0947 \u0935\u093e\u0932\u094b\u0902 \u0938\u0947 \u0932\u0917\u0935\u093e\u090f \u0925\u092a\u094d\u092a\u0921\u093c, \u0935\u093e\u092f\u0930\u0932 \u0935\u0940\u0921\u093f\u092f\u094b \u092e\u0947\u0902 \u092e\u0939\u093f\u0932\u093e \u091f\u0940\u091a\u0930 \u0915\u0947 \u0938\u093e\u0902\u092a\u094d\u0930\u0926\u093e\u092f\u093f\u0915 \u092c\u094b\u0932 \u0938\u093e\u0907\u092c\u0930 \u0938\u0947\u0932 \u0915\u0947 \u0938\u0941\u092a\u0941\u0930\u094d\u0926 \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e, \u092a\u093f\u0924\u093e \u092c\u094b\u0932\u0947- \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0939\u0928\u0940\u091f\u094d\u0930\u0948\u092a \u0915\u093e \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930 \u090f\u0938\u090f\u0938\u092a\u0940 \u0928\u0947 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0938\u093e\u0907\u092c\u0930 \u092a\u094d\u0930\u0915\u094b\u0937\u094d\u0920 (Cyber Cell) \u0915\u0947 \u0938\u0941\u092a\u0941\u0930\u094d\u0926 \u0915\u0930 \u0926\u093f\u092f\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0905\u0917\u0930 \u091c\u093e\u0902\u091a \u092e\u0947\u0902 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924 \u0938\u0939\u0940 \u092a\u093e\u0908 \u0917\u0908, \u0924\u094b \u0906\u0930\u094b\u092a\u0940 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0906\u0917\u0947 \u0915\u0940 \u0915\u093e\u0930\u094d\u0930\u0935\u093e\u0908 \u0915\u0940 \u091c\u093e\u090f\u0917\u0940\u0964 \u0939\u093e\u0932\u093e\u0902\u0915\u093f, \u092c\u0938\u092a\u093e \u0915\u0947 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0914\u0930 \u092e\u0947\u0930\u0920 \u0915\u0947 \u092e\u0939\u093e\u092a\u094c\u0930 \u0930\u0939 \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0936\u093e\u0939\u093f\u0926 \u0905\u0916\u0932\u093e\u0915 \u0928\u0947 \u092c\u093e\u0924\u091a\u0940\u0924 \u092e\u0947\u0902 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u092a\u0930 \u0932\u0917\u0947 \u0906\u0930\u094b\u092a\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u0915\u0939\u093e \u0915\u093f \u0909\u0928\u0915\u0947 \u092c\u0947\u091f\u0947 \u0915\u0947 \u0916\u093f\u0932\u093e\u092b \u0907\u0938 \u0924\u0930\u0939 \u0915\u0940 \u0936\u093f\u0915\u093e\u092f\u0924 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0915\u092d\u0940 \u0928\u0939\u0940\u0902 \u0906\u0908 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0905\u0938\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u0909\u0928\u0915\u093e \u092c\u0947\u091f\u093e '\u092e\u094b\u0939\u092a\u093e\u0936 (Honey Trap)' \u0915\u093e \u0936\u093f\u0915\u093e\u0930 \u0939\u0941\u0906 \u0939\u0948\u0964 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0928\u0947 \u0935\u093f\u091c\u094d\u091e\u092a\u094d\u0924\u093f \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930 \u0915\u0939\u093e- \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0915\u0947 \u092a\u094d\u0930\u0924\u093f\u0928\u093f\u0927\u093f \u0935\u093e\u091c\u093f\u0926 \u0916\u093e\u0928 \u0928\u0947 \u092d\u0940 \u0936\u0928\u093f\u0935\u093e\u0930 \u0915\u094b \u090f\u0915 \u0935\u093f\u091c\u094d\u091e\u092a\u094d\u0924\u093f \u091c\u093e\u0930\u0940 \u0915\u0930 \u0907\u0938 \u092e\u093e\u092e\u0932\u0947 \u0915\u094b \u2018\u092e\u094b\u0939\u092a\u093e\u0936 (\u0939\u0928\u0940\u091f\u094d\u0930\u0948\u092a) \u092e\u0947\u0902 \u092b\u0902\u0938\u093e\u0928\u0947\u2019 \u0915\u0940 \u0938\u093e\u091c\u093f\u0936 \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e\u0964 \u0935\u093f\u091c\u094d\u091e\u092a\u094d\u0924\u093f \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0941\u0935\u0924\u0940 \u0926\u094d\u0935\u093e\u0930\u093e \u0932\u0917\u093e\u090f \u0917\u090f \u0938\u092d\u0940 \u0906\u0930\u094b\u092a\u094b\u0902 \u0915\u094b \u0917\u0932\u0924 \u092c\u0924\u093e\u0924\u0947 \u0939\u0941\u090f \u0915\u0939\u093e \u0917\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u0918\u091f\u0928\u093e \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0915\u0940 \u0930\u093e\u091c\u0928\u0940\u0924\u093f\u0915 \u090f\u0935\u0902 \u0935\u094d\u092f\u093e\u092a\u093e\u0930\u093f\u0915 \u091b\u0935\u093f \u0915\u094b \u0916\u0930\u093e\u092c \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u0938\u093e\u091c\u093f\u0936 \u0939\u0948 \u0914\u0930 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0915\u093f\u0938\u0940 \u092d\u0940 \u091c\u093e\u0902\u091a \u0915\u093e \u0938\u093e\u092e\u0928\u093e \u0915\u0930\u0928\u0947 \u0915\u0947 \u0932\u093f\u090f \u0924\u0948\u092f\u093e\u0930 \u0939\u0948\u0902\u0964 Also ReadRajasthan: \u091c\u093f\u0938 \u091c\u093e\u0924\u093f \u0915\u0947 \u0939\u094b\u2026? \u0906\u0924\u094d\u092e\u0939\u0924\u094d\u092f\u093e \u0938\u0947 \u092a\u0939\u0932\u0947 \u0926\u0932\u093f\u0924 \u091b\u093e\u0924\u094d\u0930 \u0928\u0947 \u092a\u093f\u0924\u093e \u0915\u094b \u092c\u0924\u093e\u092f\u093e \u0925\u093e \u0939\u093e\u0932, 2 \u0936\u093f\u0915\u094d\u0937\u0915\u094b\u0902 \u092a\u0930 \u092e\u093e\u092e\u0932\u093e \u0926\u0930\u094d\u091c \u092c\u0938\u092a\u093e \u0938\u0947 \u0905\u0932\u0917 \u0939\u094b\u0915\u0930 \u0905\u092a\u0928\u0940 \u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092d\u0940 \u092c\u0928\u093e \u091a\u0941\u0915\u0947 \u0939\u0948\u0902 \u092a\u0942\u0930\u094d\u0935 \u0938\u093e\u0902\u0938\u0926 \u0936\u093e\u0939\u093f\u0926 \u0905\u0916\u0932\u093e\u0915 \u0935\u093f\u091c\u094d\u091e\u092a\u094d\u0924\u093f \u0915\u0947 \u092e\u0941\u0924\u093e\u092c\u093f\u0915, \u0905\u0938\u0932 \u092e\u0947\u0902 \u092f\u0941\u0935\u0924\u0940 \u0928\u0947 \u0939\u0940 \u0907\u0902\u0938\u094d\u091f\u093e\u0917\u094d\u0930\u093e\u092e \u092a\u0930 \u0926\u093e\u0928\u093f\u0936 \u0915\u094b \u0930\u093f\u0915\u094d\u0935\u0947\u0938\u094d\u091f \u092d\u0947\u091c\u0940 \u0925\u0940 \u0914\u0930 \u0909\u0938\u0915\u0947 \u092c\u093e\u0926 \u092e\u0947\u0930\u0920 \u092e\u0947\u0902 \u092e\u093f\u0932\u0928\u0947 \u0915\u0940 \u091c\u093f\u0926 \u0915\u0940 \u0925\u0940\u0964 \u0907\u0938\u092e\u0947\u0902 \u0906\u0930\u094b\u092a \u0932\u0917\u093e\u092f\u093e \u0939\u0948 \u0915\u093f \u092f\u0941\u0935\u0924\u0940 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\u092a\u093e\u0930\u094d\u091f\u0940 \u092d\u0940 \u092c\u0928\u093e\u0908 \u0925\u0940\u0964 Meat Mafia Haji Yaqoob Qureshi \u092a\u0930 \u0917\u093f\u0930\u0940 \u0917\u093e\u091c, Meerut \u092a\u094d\u0930\u0936\u093e\u0938\u0928 \u0928\u0947 \u0915\u0941\u0930\u094d\u0915 \u0915\u0940 \u0915\u0930\u094b\u0921\u093c\u094b\u0902 \u0915\u0940 \u0938\u0902\u092a\u0924\u094d\u0924\u093f! 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