महिला ड्रग माफिया जिसने 150 लोगों को मार डाला, बेवफा बॉयफ्रेंड ने ही पुलिस से पकड़वा दिया

पुलिस को शक है इस महिला ने 150 लोगों का कत्ल किया या अपने गुर्गों से करवाया है। यह भी अंदेशा है कि उसके गैंग में 300 लोग शामिल हैं। आज हम जिस महिला गैंगस्टर की बात कर रहे हैं दरअसल उसकी पहचान एक ड्रग माफिया के तौर पर है। मेलिसा मार्गारिटा कालडेरोन ओजेडा को मैक्सिको में ‘La China’ के नाम से भी जाना जाता है। मैक्सिको में करीब 10 सालों तक इस माफिया ने पुलिस की नाक में दम कर रखा था। La China के बॉयफ्रेंड का नाम हेक्टर पेड्रो कैमेरेना गोमेज है। यहां उसे ‘El Chino’ के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि जब पुलिस ने El Chino को पकड़ा था तब उसने पुलिस से डील कर ली थी। उसने कम सजा पाने की एवज में अपनी गर्लफ्रेंड को दगा दे दिया था और उसके बार में जानकारी पुलिस को दी थी। बॉयफ्रेंड की बेवफाई की वजह से La China साल 2015 में लॉस काबोस एयरपोर्ट से पकड़ी गई थी।

यह भी कहा जाता है कि La China को कई भ्रष्ट पुलिस अधिकारियों का संरक्षण भी हासिल था। वो पुलिस वालों को मोटी रकम दिया करती थी। खास बात यह भी है कि मैक्सिको की इस मशहूर लेडी डॉन को पुलिस ने बिना एक भी गोली चलाए पकड़ लिया था। 30 साल की La China मैक्सिको में सबसे पहले संगठित अपराध में शामिल हुई थी। पड़ोसी देश यूएस में वो हेरोईन और अन्य नशीले पदार्थों की सप्लाई किया करती थी। हालांकि इस धंधे में पुरुषों का प्रभाव ज्यादा था लेकिन La China ने अपने दम पर ड्रग सप्लायर्स की दुनिया में अपनी पहचान एक शक्तिशाली ड्रग माफिया के तौर पर बनाई थी।

कहा जाता है कि Baja California capital, La Paz में हुए करीब 180 अलग-अलग हिंसक घटनाओं में La China का हाथ था। उसने 9 लोगों को अपने हाथ से मारा है। जानकारी के मुताबिक उसने साल 2005 में जरायम की दुनिया में कदम रखा था। उस वक्त को ड्रग माफिया डोमासो कार्टेल के लिए काम करती थी। धीरे-धीरे ड्रग्स तस्करी और अन्य अपराधों की दुनिया में La China कुख्यात हो गई। उसने city of La Paz, capital of Baja California Sur, and Cabo San Lucas जैसी जगहों पर पूरा नियंत्रण स्थापित कर लिया था। करीब सात साल तक La China ने इन जगहों पर राज किया और इस दौरान यहां हत्या का ग्राफ काफी ऊपर भी चढ़ा। उसके गुर्गे इसलिए उसके प्रति ईमानदार थे क्योंकि वो अपने गैंग के सदस्यों को कोकिन से भरा बैग दिया करती थी। (और…CRIME NEWS)

