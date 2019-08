मथुरा में दिल्ली-आगरा राजमार्ग से आगे छटीकरा-वृन्दावन मार्ग पर स्थित प्रेम मंदिर को उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद बीती शाम पुलिस और जिला प्रशासन में हड़कम्प मच गया। बता दें कि राधा और कृष्ण के अनन्य प्रेम को सर्मिपत इस मंदिर को उड़ा देने की धमकी मिलने के बाद आनन फानन में इसके आसपास के इलाके में चौकसी बढ़ा दी गई। वहीं मोबाइल नंबर से फोन करने वाले की सर्विलांस के आधार पर तलाश की गई तो पता चला कि यह फोन किसी मुन्ना नाम के युवक के नाम से पंजीकृत है। पुलिस ने जब मुन्ना से पूछताछ की तो उसने बताया कि उसका यह फोन कहीं खो गया था। उसने यह भी बताया कि फोन से किसी अन्य व्यक्ति ने यह कॉल की थी।

पुलिस ने किया मुख्य आरोपी को पकड़ने का दावाः मामले में बयान देते हुए वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक शलभ माथुर ने बताया, ‘धमकी देने वाले युवक को भी पकड़ लिया गया है। उससे पूछताछ की जा रही है। फिलहाल वह युवक पुलिस की हिरासत में है।’ बता दें कि इस मंदिर का निर्माण कृपालु महाराज ने करीब 54 एकड़ भूमि पर लगभग सौ करोड़ रुपए की धनराशि से कराया है। 11 वर्ष में बनकर तैयार हुए इस मंदिर का लोकार्पण 2012 में किया गया था।

Mathura: Police has taken into custody an autorickshaw driver, Munna, whose mobile phone was allegedly used by a tourist to make bomb threat calls at Prem Mandir in Vrindavan and Krishna Janmasthan Temple in Mathura. pic.twitter.com/HFVvInNTt7

