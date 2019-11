हैदराबाद के एक मंदिर में आए अनोखे चोर ने चोरी करने से पहले काफी देर जो हरकतें कीं, उन्हें देखकर आप हैरान हो जाएंगे। हैदराबाद पुलिस इस अनोखे चोर को ढूंढ रही है। दरअसल यह चोर मंदिर में आया काफी देर रुका और फिर मां दुर्गा भवानी की प्रतिमा पर लगा चांदी का मुकुट लेकर गायब हो गया। मंदिर प्रबंधन की तरफ से सीसीटीवी फुटेज (CCTV Footage) जारी किया गया, जिसे देखकर हर कोई चौंक गया। यह वीडियो काफी तेजी से वायरल हो रहा है।

हैदराबाद के अबिड्स पुलिस थाने में दिखाए गए इस वीडियो के मुताबिक बुधवार (20 नवंबर) की शाम को करीब 6 बजकर 20 मिनट पर एक शख्स मंदिर में घुसा। उसने काफी देर तक हाथ जोड़कर प्रार्थना की, कान पकड़कर माफी मांगी, उठक-बैठक लगाई और फिर आसपास देखा कोई नहीं था तो मां दुर्गा भवानी की प्रतिमा पर चढ़ा चांदी का मुकुट लेकर चंपत हो गया।

Hindi News Today, 22 November 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की अहम खबरों के लिए क्लिक करें

#WATCH Hyderabad cops look for thief who prayed before stealing idol’s crown

READ | https://t.co/54v6sOLC9I pic.twitter.com/kom2L5vXvf

— The Indian Express (@IndianExpress) November 21, 2019