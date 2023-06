Bengaluru: कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के घर के पास बड़ी वारदात, सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला- आरोपी गिरफ्तार

कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास के करीब एक सड़क के बाहर ड्यूटी के दौरान सुरक्षा गार्ड पर हमला किया गया।

पुलिस ने कहा कि 19 जून को लगभग 2.30 बजे तौसिफ खान कथित तौर पर मएलए लेआउट में एक सड़क पर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड अल्बर्ट एस के पास पहुंचा था। (Express Photo)

बेंगलुरु पुलिस ने 19 जून को उत्तरी बेंगलुरु में कर्नाटक के पूर्व मुख्यमंत्री बसवराज बोम्मई के आवास के पास सड़क के बाहर ड्यूटी पर तैनात सुरक्षा गार्ड पर जानलेवा हमला करने वाले 23 साल के युवक को गिरफ्तार किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि एमएलए लेआउट में लगाए गए कई सीसीटीवी कैमरों में कैद घटना के विजुअल की जांच करने के बाद आरटी नगर पुलिस ने बुधवार को स्थानीय निवासी 23 वर्षीय तौसीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया। डकैतियों और लोगों पर जानलेवा हमले में शामिल रहा है तौसीफ खान अधिकारियों ने बताया कि आरोपी तौसीफ खान को अदालत में पेश किया गया और गुरुवार को उसे पुलिस हिरासत में भेज दिया गया। उन्होंने बताया कि जांच केदौरान यह पाया गया कि तौसीफ खान पहले भी दो डकैतियों और बेंगलुरु में एक सुरक्षा गार्ड पर इसी तरह के जानलेवा हमले में शामिल रहा था। पुलिस ने कहा कि 19 जून को लगभग 2.30 बजे तौसीफ खान कथित तौर पर सुरक्षा गार्ड अल्बर्ट एस के पास पहुंचा। गार्ड एमएलए लेआउट में एक सड़क पर अपनी ड्यूटी पर तैनात था। घायल सुरक्षा गार्ड अल्बर्ट की शिकायत पर पुलिस ने दर्ज किया मामला घायल सुरक्षा गार्ड अल्बर्ट द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत के मुताबिक जब उसने इलाके में उस संदिग्ध शख्स की उपस्थिति पर सवाल उठाया तो हमलावर ने चाकू लहराया और धारदार हथियार से उसे घायल कर दिया। सुरक्षा गार्ड ने कहा कि अचानक हुए हमले के दौरान उसके चेहरे पर चोट लगने से उसके बाएं गाल पर गहरा और गंभीर घाव हो गया है। पुलिस ने हमलावर तौसीफ खान के खिलाफ भारतीय दंड संहिता की धारा 307 के तहत हत्या के प्रयास का मामला दर्ज किया है। Also Read हरियाणा के नूंह में गोहत्या के दो आरोपियों के घर तोड़े गए, पुलिस ने दी बाकी बदमाशों को भी चेतावनी एक आदतन अपराधी है तौसीफ खान, कई जानलेवा हमले में शामिल आरटी नगर थाने के एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “आरोपी सदाशिवनगर और केजी हल्ली पुलिस थाने की सीमा में दो सशस्त्र डकैतियों और संजय नगर में एक सुरक्षा गार्ड पर इसी तरह के हमले में शामिल रहा है।” पुलिस के अनुसार, तौसीफ खान एक आदतन अपराधी है जो देर रात उत्तरी और पूर्वी बेंगलुरु की सड़कों पर घूमता था और सुरक्षा गार्डों या लोगों पर बेतरतीब ढंग से जानलेवा हमला करता था। बेंगलुरु के ईदगाह मैदान में ऐसा भी क्या हुआ कि शहर बंद करने की नौबत आ गई | Video युवा जोड़ों पर हमला करने की सनक, छिनतई की कई वारदात इससे पहले पिछले साल 2022 में तौसीफ खान और उसके सहयोगी तबरेज ने सदाशिवनगर पुलिस सीमा के तहत रात में एक युवा जोड़े पर हमला किया और उन्हें लूटने की कोशिश की। डकैती के दौरान तबरेज को निवासियों ने पकड़ लिया था लेकिन तौसीफ खान 14,000 रुपये मूल्य का फोन लेकर भागने में सफल रहा। एक अन्य घटना में तौसीफ खान और तबरेज ने पिछले साल जून में एमएसआर नगर में पाइप लाइन रोड के पास एक युवक पर हमला किया। युवक अपनी महिला मित्र के साथ दोपहिया वाहन पर कही जा रहा था। चाकू की नोंक पर स्कूटर छिनने की कोशिश, दोनों की गिरफ्तारी 23 साल युवक यासिर शेख द्वारा दर्ज की गई पुलिस शिकायत के अनुसार, हमलावरों में से एक ने चाकू की नोक पर उसका फोन छीन लिया, जबकि दूसरे ने उसका स्कूटर छीनने की कोशिश की। यासिर शेख ने कहा कि झड़प में तबरेज स्कूटर से गिर गया और आसपास के लोगों ने उसे पकड़ लिया। बाद में तौसीफ खान को गिरफ्तार कर लिया गया। जमानत पर रिहा किए गए दोनों आरोपियों पर वर्तमान में 2022 डकैती और हमले के मामले में मुकदमा चल रहा है।

