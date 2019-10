उत्तर प्रदेश के दीन दयाल उपाध्याय नगर (DDU) में एक मोबाइल कंपनी के सेल्समैन (Mobile Salesman) पर हुए हमले में बड़ा खुलासा हुआ है। यूपी पुलिस (UP Police) के मुताबिक इस मामले में पीड़ित के गे-पार्टनर (Gay Partner) समेत दो लोगों को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस ने इनके पास से हथियार और कारतूस भी बरामद किए हैं। यह हमला पिछले महीने पुलिस कोतवाली एरिया में खोवा मंडी के पास स्थित पीड़ित के घर के सामने ही हुआ था।

लड़कियों से भी थे पीड़ित के संबंधः यूपी पुलिस द्वारा गिरफ्तार किए गए शख्स का नाम श्रवण गुप्ता बताया जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक अंकित और श्रवण के बीच समलैंगिक संबंध थे। अंकित के कई अन्य लड़कियों से भी संबंध थे। अंकित अब श्रवण से पीछा छुड़ाना चाहता था, जिससे वह नाराज हो गया।

गुस्साए श्रवण ने अंकित को गोली मार दीः गुस्से में श्रवण ने अंकित को गोली मार दी। फिलहाल श्रवण के खिलाफ केस दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। उत्तर प्रदेश में लगातार अपराध की घटनाएं सामने आने के बाद पुलिस प्रशासन पर सवालिया निशान लग रहे हैं। पुलिस ने इस मामले को करीब एक महीने में सुलझाया। अभी भी जांच जारी है।

Live Updates National Hindi News, 10 October 2019: देश-दुनिया की तमाम अहम खबरों के लिए क्लिक करें

हैदराबाद में भी सामने आया था ऐसा ही मामलाः गौरतलब है कि हाल ही में इसरो के एक वैज्ञानिक को भी उनके गे पार्टनर ने चाकू घोंपकर मार डाला था। इस मामले में तेलंगाना पुलिस ने चौंकाने वाला खुलासा किया था। पुलिस के मुताबिक आरोपी शख्स ने वैज्ञानिक से समलैंगिक संबंध बनाने के लिए पर्याप्त पैसे नहीं मिलने पर इस वारदात को अंजाम दिया था। मृतक वैज्ञानिक हैदराबाद में अकेले रहते थे, उनकी पत्नी चेन्नई (Job in Chennai) में जॉब करती है, जबकि बेटी दिल्ली (Jobs in New Delhi) और बेटा अमेरिका (Jobs in US) में कार्यरत है।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App