पालतू डॉगी से रेप कर सोशल मीडिया पर डाल दिया वीडियो, धरा गया 37 साल का बदमाश

अपने पालतू डॉगी का यौन उत्पीड़न कर इस शख्स ने इस कृत्य का घिनौना वीडियो सोशल मीडिया पर डाल दिया। इस वीडियो को कई लोगों ने देखा। जब प्रशासन की नजर इस वीडियो पर पड़ी तो इस बदमाश को तुरंत पकड़ लिया गया। कुत्ते का यौन उत्पीड़न करने वाले 37 साल के इस शख्स का नाम हैन्सेल मैरिऑन डीबारटोलो उर्फ सेक्सी वेगन है।

बीते 26 सिंतबर को पुलिस ने वेगन को पकड़ा है। ‘KHTS’ के मुताबिक Santa Clarita Valley Sheriff स्टेशन ने इस वीडियो को देखा जिसमें यह शख्स अपने पालतू Pit Bull (कुत्ते की एक नस्ल) के साथ गलत काम करते हुए नजर आ रहा है।

जानकारी के मुताबिक यह वीडियो 5 सितंबर को सोशल मीडिया पर अपलोड किया गया था। वीडियो देखने के बाद DeWolfe Road, Newhall में रहने वाले इस शख्स के खिलाफ सर्च और गिरफ्तारी वारंट जारी किया गया। इसके बाद Los Angeles County Department ने उसके घर से 2 कुत्तों को आजाद कराया।

जब जांचकर्ताओं ने उसे पकड़ा तो उसने उनसे कहा कि वो साल 2020 में होने वाले चुनाव के लिए प्रेसिडिन्सियल कैन्डिडेट है। जब जांचकर्ताओं ने उसके इस दावे की जांच की तो पता चला कि Federal Election Committee में उसने अपना नाम दर्ज नहीं कराया है।

वेगन पर जानवर के यौन उत्पीड़न और अश्लील चीजें सोशल मीडिया पर डालने के 2 अलग-अलग चार्ज लगाए गए हैं। इन दोनों आरोपों के खिलाफ उसने याचिका भी दायर की है। अगर उसे इन दोनों चार्जों में दोषी पाया जाता है तो उसे एक साल तक जेल की सजा भुगतनी पड़ेगी। वेगन ने अपने अपराध के लिए 35,000 डॉलर का बॉन्ड भरा है। इस मामले में Los Angeles County Sheriff की जांच भी अभी जारी है।

आपको बता दें कि वेगान अक्टूबर 2017 में उस वक्त चर्चे में आया था जब वो Dr. Phil के शो में पहुंचा था। इस शो का नाम ‘My Brother Changed His Name to ‘Sexy Vegan’ था। शो में उसके अत्यधिक महंगे कपड़े काफी सुर्खियों में रहे थे।

इस शो में उसके परिवार वालों ने उसके पहनावे को लेकर शिकायत की थी और कहा था कि वो गलत समय पर भी डांस करता है और आईने के सामने हमेशा खड़ा रहता है। इस शो में उसने कुछ अपशब्द भी कहे थे जिसकी वजह से उसे शो से बाहर कर दिया गया था। (और…CRIME NEWS)

