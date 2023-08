Karnataka: पत्नी को थी मोबाइल फोन की लत तो पति ने ले ली जान, लाश को ठिकाने लगाने में ससुर ने की मदद

कर्नाटक की अरकेरे पुलिस ने इस हत्याकांड के लिए मृत महिला के पति और पिता को गिरफ्तार कर लिया है।

कर्नाटक के मांड्या के कोप्पलु गांव में एक शख्स ने “सोशल मीडिया के अत्यधिक इस्तेमाल” को लेकर लड़ाई के दौरान अपनी पत्नी की हत्या कर दी। उसे पत्नी पर एक्सट्रा मैरिटल अफेयर होने का भी शक था। श्रीनाथ नाम के आरोपी ने अपनी पत्नी पूजा की हत्या के कुछ दिनों बाद स्थानीय पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया। उसने यह भी खुलासा किया कि उसके ससुर ने शव को पास की नदी में फेंकने में उसकी मदद की थी। श्रीनाथ ने घूंघट से गला घोंटकर की पूजा की हत्या, तीन दिन से चल रही थी दोनों की लड़ाई हत्या के आरोपी श्रीनाथ ने बताया कि पत्नी के फोन के इस्तेमाल को लेकर दोनों में अक्सर बहस होती थी। हत्याकांड से तीन दिन पहले दोनों के बीच तीखी बहस बढ़ गई थी। दिन-ब-दिन बहस बढ़ती गई और गुस्से में आकर श्रीनाथ ने घूंघट से गला घोंटकर पूजा की हत्या कर दी। इसके बाद श्रीनाथ ने अपने ससुर शेखर के सामने अपना अपराध कबूल कर लिया। उन्होंने शव को ठिकाने लगाने में उसकी मदद करने का फैसला किया। शव को पत्थर में बांधकर नदी में फेंका, निमिशाम्बा मंदिर से लौटकर किया आत्मसमर्पण दोनों ने मिलकर पूजा के शव को ले जाने के लिए मोटरसाइकिल का इस्तेमाल किया। फिर उन्होंने उसके शव को पास की नदी में फेंकने से पहले एक भारी पत्थर से बांध दिया था ताकि वह नदी में डूब जाए। हत्या के कुछ दिनों बाद श्रीनाथ कुछ दिनों के लिए निमिशाम्बा मंदिर चला गया। हालाँकि, आखिरकार उसने पुलिस के सामने आत्मसमर्पण कर दिया और यह भी कबूल कर लिया कि उसके ससुर ने शव को ठिकाने लगाने में मदद की थी। Also Read जूनागढ़ में परिवार समेत किसान ने जहर खाकर की आत्महत्या, पति-पत्नी और बेटे की मौत, जिंदगी और मौत से लड़ रही बेटी नौ साल पहले हुई थी पूजा और श्रीनाथ की शादी, रील और शॉर्ट वीडियो बनाने की आदत से लड़ाई जानकारी के मुताबिक पूजा और श्रीनाथ की शादी नौ साल पहले हुई थी और उनकी एक बेटी है। समय के साथ पूजा की रील और शॉर्ट वीडियो बनाने की आदत के कारण उनके रिश्ते में तनाव आ गया। इससे दोनों के बीच अक्सर झगड़े होने लगे। हत्याकांड के मामले में पूजा के पति श्रीनाथ और पिता शेखर दोनों फिलहाल अरकेरे पुलिस स्टेशन में पुलिस हिरासत में हैं। मामला दर्ज कर लिया गया है और जांच की जा रही है। Sakshi Sahil Case: Postmortem Report में खुलासा, लड़की के दोस्त ने बताया साहिल का सच | Shahbad Diary | Video

