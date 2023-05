Tamil Nadu में शादी समारोह में दर्दनाक हादसा, खौलते रसम की कड़ाही में गिरा स्टूडेंट, इलाज के दौरान मौत

पुलिस ने सोमवार को कहा कि तिरुवल्लुर जिले में एक 21 वर्षीय युवक की गलती से खौलते रसम की कड़ाही में गिर कर जल जाने से मौत हो गई।

प्रतीकात्मक तस्वीर

Tamil Nadu Accident News: तमिलनाडु के तिरुवल्लूर जिले में एक दर्दनाक हादसे में 21 साल के एक युवक की मौत हो गई। जानकारी के मुताबिक एक शादी समारोह के दौरान खाना परोसने के बीच युवक खौलते रसम की कड़ाही में गिर कर जल गया। इसके बाद गंभीर रूप से झुलसे पीड़ित को शहर के सरकारी अस्पताल में भर्ती कराया गया। वहां इलाज के दौरान 30 अप्रैल को उसकी मौत हो गई। कैटरिंग फर्म में भी पार्ट टाइम काम करता था स्टूडेंट कॉलेज में पढ़ाई के दौरान पीड़ित एक कैटरिंग फर्म में भी पार्ट टाइम काम करता था। इसी फर्म के साथ वह शादी समारोह में काम करने पहुंचा था। तमिलनाडु पुलिस ने सोमवार को बताया कि युवक एक शादी समारोह में मौजूद मेहमानों को खाना परोस रहा था, तभी वह उबलती हुई रसम वाली कड़ाही में गिरने से बुरी तरह जल गया। एक सीनियर पुलिस अधिकारी ने कहा कि इस हादसे को लेकर मामला दर्ज कर लिया गया है। स्टूडेंट की मौत होने की जांच की जा रही है। https://www.jansatta.com/blank.html

