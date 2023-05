आधी रात में युवक को लगाई आवाज, बाहर निकला तो पेट्रोल छिड़ककर लगा दी आग, हत्या की वजह हैरान कर देगी

22 साल के लड़के पर कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़कर उसे जिंदा जला दिया।

प्रतीकात्मक तस्वीक (express)

राजस्थान के अजमेर से दिल को दहला देने वाली एक घटना सामने आई है। यहां 22 साल के लड़के पर कुछ लोगों ने पेट्रोल छिड़कर उसे जिंदा जला दिया। आनन-फानन में लड़के को अस्पताल ले जाया गया जहां उसकी मौत हो गई। जवान बेटे की मौत के बाद परिजन अस्पताल के बाहर धरने पर बैठकर आरोपियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। वे चाहते हैं कि आरोपियों को जल्द से जल्द गिरफ्तार किया जाए। घटना के बाद से इलाके में सनसनी फैल गई है। मृतक का नाम रोहित है। आरोपी ने पीड़ित के पिता को जान से मारने की धमकी दी असल में आरोपियों ने मृतक के पिता को जान से मारने की धमकी दी थी। आधी रात को वे मृतक युवक के घऱ के बाहर पहुंचे और उसे आवाज लगाने लगे। वह जैसे ही घर से बाहर आया उस पर पेट्रोल से भरी थैली गिरा दी और आग लगाकर जिंदा जला दिया। वह आग की लपटों के साथ इधर-उधर दौड़ता रहा और तड़प कर मर गया। पेट्रोल पंप का मालिक शराब पिया हुआ था मौत से पहले रोहित ने बताया कि वह देर रात बाइल में पेट्रोल डलवाने के लिए सीकर रोड के पेट्रोल पंप पर गया हुआ था। वहीं पर उसके दो दोस्त भास्कर वैष्णव और तरुण हाडा कर्मचारी हैं। जब वे मिले तो आपस में उधार को लेकर बातचीत करने लगे। इसी समय पेट्रोल पंप का मालिक रास बिहारी आया और रोहित से गाली गलौज करने लगा। वह शराब पिया हुआ था। जब वह झगड़ा करने लगा तो रोहित ने अपने पिता को फोन कर बुलाया। Also Read कुख्यात Gangster Jarnail Singh की हत्या की इस गैंग ने ली जिम्मेदारी, फेसबुक पोस्ट कर कही ये बात जब रोहित के पिता वहां पहुंचे तो रास बिहारी ने उनसे बहस करने लगा और उन्हें जान से मारने की धमकी दी। इतना ही नहीं, वह रोहित और उसके पिता से मारपीट करने लगा। मारपीट से बचने के लिए वे दोनों चौकी चले गए। इसके बाद दोनों घऱ आ गए। रोहित को लगा कि अब सब ठीक है मगर रात को 12 बजे रास बिहारी घऱ के बाहर आया औऱ पेट्रोल छिड़कर आग लगा दी।

