पत्नी व दो मासूमों की हत्या के बाद शख्स ने की खुदकुशी की कोशिश

पश्चिमी दिल्ली के मोहन गार्डन इलाके में आर्थिक तंगी को लेकर 38 वर्षीय व्यक्ति ने चार महीने के शिशु समेत अपने दो बेटों और पत्नी की कथित तौर पर हत्या कर दी।

इसके बाद आत्महत्या का प्रयास किया। दिल दहला देने वाली यह वारदात मोहन गार्डन इलाके के विपिन गार्डन की है। आरोपी की पहचान राजेश (38) के तौर पर हुई है जिसने 35 वर्षीय पत्नी के अलावा पांच साल एवं चार महीने के अपने दो बेटों की कथित तौर चाकू गोदकर हत्या कर दी। पत्नी और बेटों की हत्या करने के बाद राजेश ने अपनी कलाई को काफी अंदर तक काट दिया और उसका अस्पताल में इलाज चल रहा है। अस्पताल में उसकी हालत भी अभी गंभीर बनी हुई है। द्वारका पुलिस के उपायुक्त एम हर्षवर्धन ने बताया कि राजेश जनरल स्टोर की दुकान चलाता था और शुरूआती तौर पर ऐसा संदेह है कि शायद उसकी वित्तीय हालत ठीक नहीं थी। उसने यह कदम क्यों उठाया, इसका पता अभी नहीं चल पाया है। राजेश के परिवार वालों और साथियों से पूछताछ अभी की जा रही है। 38 साल के आरोपी राजेश की पत्नी की पहचान 35 साल की सुनीता, पांच साल का बेटा आयंस और चार महीने के आयन के रुप में की गई है। तीनों मृतकों की शव को छानबीन के बाद हरी नगर के दीन दयाल उपाध्याय अस्पताल के पोस्टमार्टम के लिए भिजवाया गया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद पता चलेगा की हत्या कब और किस तरीके से आरोपी ने की थी। राजेश के परिवार वालों और साथियों से पूछताछ अभी की जा रही है। पुलिस उपायुक्त ने कहा कि मोहन गार्डन पुलिस थाने में हत्या का एक मामला दर्ज कर जांच की जा रही है। दोस्तों को वाट्सएप से भेजा संदेश द्वारका पुलिस ने कहा कि आरोपी ने रविवार तड़के अपने दोस्तों के वाट्सएप ग्रुप में संदेश भेजकर अपनी आर्थिक तंगी और हत्या के बारे में बताया तो दोस्तों ने इसकी सूचना उसके भाई को दी। उन्होंने कहा कि आरोपी के भाई ने सुबह करीब छह बजे पुलिस को इसकी सूचना दी। किराए के मकान में रहने वाले राजेश के यहां घटना के समय उसके माता-पिता (दोनों 75 साल से अधिक उम्र के) दूसरे कमरे में थे और पुलिस उनसे पूछताछ कर रही है। राजेश किराने की एक दुकान चलाता है, लेकिन पहले वह एक कंपनी चलाया करता था जो आइएसओ सत्यापन संबंधी काम करती थी। मकान पर सील लगाने पहुंचे तो व्यक्ति ने किया आत्मदाह नई दिल्ली, (भाषा): उत्तरपूर्वी दिल्ली के गोकलपुरी इलाके में जब बैंक कर्मी 33 वर्षीय व्यक्ति के मकान पर सील लगाने पहुंचे तो उसने कथित तौर पर पेट्रोल छिड़ककर आत्मदाह कर लिया। पुलिस ने रविवार को बताया कि बैंककर्मी अदालत के आदेश पर उसके मकान का कब्जा लेने पहुंचे थे। मृतक की पहचान कपिल कुमार के रूप में की गई और उसकी रविवार को उपचार के दौरान मौत हो गई। उन्होंने बताया कि शुक्रवार को अदालत कर्मी बैंक अधिकारियों के साथ उत्तरपूर्वी गोकलपुरी पुलिस थाने में पहुंचे और अदालत का आदेश दिखाकर इलाके में एक संपत्ति को कब्जे में लेने के लिए पुलिस सहायता मांगी। पुलिस के अनुसार, घटनास्थल पर पहुंचने पर संबंधित कर्मियों ने अदालत के निर्देश के अनुसार पुलिस की मौजूदगी में अपना काम शुरू किया। जब मकान पर सील लगाने की प्रक्रिया चल रही थी तो वंशिका कलेक्शंस के मालिक कपिल कुमार ने अपने ऊपर पेट्रोल छिड़क लिया और आग लगा ली। उसने बैंक से लिया कर्ज नहीं चुकाया था जिसके बाद यह कार्रवाई की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने कंबल डालकर आग बुझायी और कुमार को जीटीबी हास्पिटल में भर्ती कराया। उन्होंने बताया कि हालांकि शनिवार देर रात तीन बजकर 40 मिनट पर अस्पताल ने उन्हें बताया कि व्यक्ति की मौत हो गई। शव पोस्टमार्टम के बाद परिवार के सदस्यों को सौंप दिया गया है।

