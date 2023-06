Delhi Fire News: दिल्ली के जगतपुर मदरसा में भीषण आग, दमकल की 17 गाड़ियों के साथ राहत और बचाव अभियान

दिल्ली अग्निशमन विभाग के मुताबिक जगतपुर मदरसा में लगी आग को पूरी तरह बुझा दिया गया है। यह मदरसा सह छात्रावास था। आग लगने के वक्त मदरसा में लगभग 100 लड़कियां और शिक्षक थे। दमकल कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया।

दिल्ली में विस्फोट और आग के बाद बचाव कार्य में लगी दमकल गाड़ी। (फोटो- एएनआई)

Fire In Delhi Madarsa: राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली के जगतपुर में इलाके में रविवार शाम को एक मदरसा में भीषण आग लगने की घटना सामने आई है। दिल्ली अग्निशमन विभाग ने बताया कि सूचना पाकर मौके पर पहुंची दमकल की 17 गाड़ियों ने आग पर काबू पा लिया है। जगतपुर मदरसा में छात्रावास भी है और आग लगने के वक्त वहां लगभग 100 लड़कियां और शिक्षक मौजूद थे। दमकल कर्मियों ने सभी को सुरक्षित बाहर निकाल लिया। राहत- बचाव में लगे दो दमकलकर्मी घायल जानकारी के मुताबिक मदरसा में दो सिलेंडर विस्फोट होने वहां राहत- बचाव में लगे दो दमकलकर्मी घायल हो गए हैं। इलाज के लिए उन्हें नजदीकी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। आग कैसे लगी इसके बारे में फिलहाल कोई सूचना नहीं मिली है। वैसे इस हादसे में स्थानीय लोगों ने काफी मदद की। उन्हीं की वजह से कई छात्राओं को सुरक्षित बाहर निकाला जा सका। Also Read Fire In Delhi: दिल्ली के सदर बाजार इलाके लगी आग, कई वाहन जलकर राख स्थानीय लोगों की बड़ी मदद बताया जा रहा है कि जिस समय आग लगी, मदरसे में 100 छात्राएं और शिक्षिकाएं मौजूद थी। आग की वजह से बिजली भी गुल हो गई थी, ऐसे में दूसरी और तीसरी मंजिल पर भी छात्राएं फंस गईं। लेकिन पड़ोसियों ने हिम्मत दिखाते हुए ना सिर्फ सभी को छत पर लाने का काम किया, इसके बाद कई को बाहर भी निकाल लिया। बाद में दमकल की गाड़ियां मौके पर पहुंची और तेजी से रेस्क्यू शुरू किया गया। राजधानी में पहले भी हुए कई अग्निकांड अभी के लिए आग पर काबू पा लिया गया है। लेकिन दमकल की टीम को इस ऑपरेशन के दौरान कई चुनौतियों का सामना करना पड़ा। असल में जगह काफी संकरी थी और जगह-जगह लोगों की गाड़ियां लगी थीं, ऐसे में काफी मुश्किलों के बीच इस रेस्क्यू को अंजाम दिया गया। अब मदरसे की ये आग सभी को चिंता में डाल गई है, राजधानी ने कई भयंकर अग्निकांड देख लिए हैं, कई लोगों की जान जा चुकी है, ऐसे में इस आग एक बार फिर कई पुरानी यादों को ताजा कर दिया और लोगों के मन में खौफ बैठ गया।

