2015 Bargari Sacrilege: बेंगलुरु एयरपोर्ट पर हिरासत में लिया गया बरगाड़ी बेअदबी केस का मास्टरमाइंड संदीप बरेटा, डेरा सिरसा से है रिश्ता

एक अदालत ने डेरा सिरसा समिति के दो अन्य सदस्यों के साथ संदीप बरेटा को भगोड़ा घोषित किया था।

2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामलों में मुख्य साजिशकर्ताओं में से एक संदीप बरेटा। (Express Photo)

पंजाब के फरीदकोट में 2015 के बरगाड़ी बेअदबी मामलों में मुख्य साजिशकर्ता संदीप बरेटा को मंगलवार को बेंगलुरु हवाई अड्डे पर हिरासत में लिया गया। डेरा सिरसा की राष्ट्रीय समिति का सदस्य संदीप बरेटा बरगाड़ी में बेअदबी की आपस में जुड़ी तीन घटनाओं में शामिल हैं। एक अदालत ने समिति के दो अन्य सदस्यों हर्ष धुरी और प्रदीप क्लेयर के साथ संदीप बरेटा भगोड़ा घोषित किया था। फरीदकोट जिला पुलिस की एक टीम उसे गिरफ्तार करने के लिए पहले ही बेंगलुरु रवाना हो चुकी है।

