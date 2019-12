मुंबई में सोमवार को एक दर्दनाक हादसे में बीस वर्षीय एक युवक ट्रेन स्टंट करते वक्त पोल से टकरा गया। इससे वह बुरी तरह घायल हो गया। अस्पताल ले जाने पर उसकी मौत हो गई। घटना मुंबई के दीवा और मुंब्रा के बीच हुई। पूरी घटना को उसके दोस्त ने मोबाइल फोन पर रिकॉर्ड कर लिया था। जान गंवाने वाले युवक का नाम दिलशाद खान बताया गया है।

रेलवे अफसरों की मनाही के बाद भी युवक कर रहे थे स्टंट : वीडियो में युवक लोकल ट्रेन के फुटबोर्ड पर लापरवाह तरीके से खड़ा दिख रहा है। घटना के बाद युवक को मुंब्रा के अस्पताल में ले जाया गया, जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। रेलवे और पुलिस के अधिकारियों ने ट्रेन पर खतरनाक स्टंट नहीं करने की कई बार पहले भी चेतावनी दी है, लेकिन युवाओं को कोई फर्क नहीं पड़ा।

Dilshad Khan, 20 years old, lost his life doing stunt on Mumbai local while his friend was recording it in Mumbai local.

He recently got job of a driver, he was going to do shopping for brother’s wedding.

Do you think railway is responsible for such deaths? https://t.co/Xkr47Hlv64 pic.twitter.com/oRhdw7sGLS

— Ankur Singh (@iAnkurSingh) December 30, 2019