महाराष्ट्र के ठाणे जिले से हैरान करने वाली खबर सामने आई है, यहां साड़ी नहीं लाने को लेकर हुए घरेलू विवाद के बाद प्रेशर कुकर के ढक्कन से अपने पति की कथित तौर पर पिटाई करने और गला दबाकर उसकी हत्या करने के आरोप में 30 वर्षीय एक महिला को गिरफ्तार किया गया है। एक अधिकारी ने बुधवार को बताया कि बिहार के रोहतास जिले की रहने वाली आरोपी सुनीता देवी हरेराम सिंह को मंगलवार को गिरफ्तार किया गया।

पुलिस को गुमराह करने की कोशिश

पुलिस के अनुसार, महिला ने शुरुआत में मौत को दुर्घटना बताकर पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की थी। अधिकारी ने बताया कि पीड़ित हरेराम किशुनजी सिंह (35) 19 जुलाई को बदलापुर पूर्व स्थित अपने घर पर थे, तभी साड़ी नहीं लाने को लेकर दंपति के बीच विवाद हो गया। उन्होंने बताया कि गुस्से में आकर महिला ने प्रेशर कुकर के ढक्कन से पति पर हमला किया।

गाजियाबाद में दो सगे भाइयों ने मिलकर की माता-पिता की हत्या, शर्मसार हुए खून के रिश्ते, दिल तोड़ रही पूरी कहानी

पोस्टमार्टम रिपोर्ट से खुल गया राज

पुलिस ने बताया कि पत्नी के बयान के आधार पर शुरुआत में दुर्घटनावश मृत्यु रिपोर्ट दर्ज की गई थी, लेकिन सरकारी अस्पताल की मेडिकल रिपोर्ट ने मामले को पूरी तरह से जांच का विषय बना दिया। बदलापुर पूर्व थाने के वरिष्ठ निरीक्षक नितिन पाटिल ने कहा, ”मेडिकल रिपोर्ट में पुष्टि हुई कि मौत प्राकृतिक नहीं बल्कि गला दबाने के कारण दम घुटने से हुई थी। इसके बाद मृतक के परिजनों और मकान मालिक से पूछताछ में पत्नी पर संदेह हुआ’ ‘उन्होंने आगे बताया कि स्थानीय अदालत ने मंगलवार को सुनीतादेवी को 29 जुलाई तक पुलिस हिरासत में भेज दिया।

यह भी पढ़ें- दो आईपीएस ट्रेनी, यौन उत्पीड़न की शिकायत; ‘आत्महत्या’ की कोशिश

ट्रेनी आईपीएस ने कांस्टेबल की नौकरी छोड़कर UPSC पास की थी। जिस पर अन्य ट्रेनी IPS ने यौन उत्पीड़न का केस दर्ज करता था, इसके एक दिन बाद अब वह अस्पताल में भर्ती है। और अधिक पढ़ें…