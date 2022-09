UP sadhu beaten by mob in sangli News In Hindi: देश के अलग-अलग हिस्सों से बीते कुछ दिनों में बच्चा चोरी के शक में भिक्षा मांगकर जीवन यापन करने वाले और अन्य लोगों की पिटाई के मामले तेजी से सामने आए हैं। इसी कड़ी में यूपी के कुछ साधु महाराष्ट्र की सांगली में भीड़ की जद में आ गए, जिसमें उन्हें बच्चा चोर समझकर भीड़ ने लाठी-डंडो से पीट दिया।

सांगली जिले का है मामला

मिली जानकारी के मुताबिक, मामला महाराष्ट्र के सांगली जिले की जत तहसील के लवंगा गांव का है। उत्तर प्रदेश के मथुरा के कुछ साधु एक चार पहिया वाहन से कर्नाटक देव दर्शन के लिए गए थे। इसके बाद वह सड़क मार्ग से पंढरपुर के लिए जाने वाले थे। साधुओं ने गांव में ही रात बिताई और सुबह यहां से वह पंढरपुर जाने के लिए एक बच्चे से रास्ता पूछने लगे।

बच्चा चोरी के संदेह में की गई मारपीट

इसी दौरान कुछ लोगों ने इन साधुओं को बच्चे से बात करते हुए देख लिया। लोगों के मन में साधुओं के लिए संदेह पैदा हुआ और बच्चा चोर होने का आरोप लगाते हुए उनकी पिटाई कर दी। हालांकि, सूचना के बाद मौके पर पहुंचे पुलिसवालों ने भीड़ को अलग किया और इसे एक गलतफहमी के कारण हुआ हादसा करार दिया है। बताया जा रहा है साधु और स्थानीय लोगों के बीच भाषा को लेकर गलतफहमी हो गई थी।

साधुओं ने नहीं दर्ज कराई शिकायत, SP ने कही जांच की बात

इस घटना में पुलिस का कहना है कि साधुओं के साथ मारपीट की गई लेकिन साधु इस मामले में बिना कोई शिकायत दर्ज कराए ही अपने गंतव्य की ओर चले गए। पुलिस के मुताबिक, घटना के बाद इन साधुओं का इलाज कराया गया था। हालांकि, जिले के एसपी ने कहा कि वायरल वीडियो के संबंध जांच की जाएगी।

पालघर में भी हुई थी ऐसी घटना

गौरतलब है कि साल 2020 के अप्रैल महीने में महाराष्ट्र के पालघर जिले से भी ऐसी ही घटना सामने आई थी। पालघर में भी बच्चा चोरी के शक में दो साधु समेत 3 लोगों की बेरहमी से पिटाई की गई थी। इस घटना में दोनों साधु अपनी गाड़ी से मुंबई से सूरत जा रहे थे तभी पालघर के गढ़चिंचले गांव में भीड़ ने उनकी हत्या कर दी थी।