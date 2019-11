मुंबई के कालांबोली इलाके में शुक्रवार को एक छात्र ने घर वालों से नाराज होकर स्कूल के वॉशरूम में खुद पर केरोसिन छिड़ककर आग लगा ली। इससे वह बुरी तरह जल गया। स्कूल के स्टाफ को जब इसकी जानकारी हुई तो वे उसे नेशनल बर्न सेंटर ले गए। वहां उसकी हालत गंभीर बनी हुई है। सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की जांच कर रही है। घटना से स्कूल में हड़कंप मच गया। छात्र के इस तरह के कदम उठाने से स्कूल प्रशासन भी हैरान है।

Hindi News Today, 15 November 2019 LIVE Updates: बड़ी खबरों के लिए यहां क्लिक करें

पिता ट्रैफिक पुलिस में सिपाही हैं : नवी मुंबई के कलम्बोली क्षेत्र के अमरदीप सोसायटी में रहने वाले दीपक यादव का बेटा 17 वर्षीय शिवम यादव 11 वीं का छात्र है। वह वहीं के न्यू सुधागढ़ हाईस्कूल में पढ़ाई करता है। पुलिस के मुताबिक वह कई दिन से एक बाइक खरीदने के लिए अपने पिता से जिद कर रहा था। इसको लेकर उसकी पिता से बहस भी हुई थी। आशंका है कि इसी से नाराज होकर उसने आत्मघाती कदम उठाया है। शिवम के पिता दीपक वर्तमान में मुंबई के नागपाड़ा पुलिस स्टेशन में ट्रैफिक पुलिस के सिपाही हैं।

Ashok Dudhe, DCP (Zone-2), Navi Mumbai: A class 11th student set himself ablaze in school washroom using kerosene, today. He was taken to National Burn Centre, Airoli for treatment. The reason behind the extreme step has not been ascertained yet. pic.twitter.com/xEu7Wo18Qh

— ANI (@ANI) November 15, 2019