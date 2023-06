Madhya Pradesh: सेशन कोर्ट ने 55 साल के दोषी को सुनाई 170 साल की सजा, 34 लोगों से 72 लाख ठगने के मामले में अनोखा फैसला

अभियोजन पक्ष के मुताबिक, दोषी ने सागर जिले के भैंसा और सदर गांव के निवासियों को बताया कि उसका कंबोडिया, वियतनाम और दुबई में कपड़ों का बड़ा कारोबार है।

(प्रतीकात्मक फोटो- इंडियन एक्सप्रेस)

मध्य प्रदेश की एक सत्र अदालत (Session Court) ने 34 लोगों से 72 लाख रुपये की ठगी करने वाले 55 साल के एक शख्स को 170 साल की जेल की सजा सुनाई है। अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अब्दुल्ला अहमद ने 28 जून को दिए गए अपने फैसले में आरोपी नासिर मोहम्मद को भारतीय दंड संहिता की धारा 420 (धोखाधड़ी और बेईमानी से संपत्ति की डिलीवरी के लिए प्रेरित करना) और 193 (झूठे साक्ष्य के लिए सजा) के तहत दोषी ठहराया। दोनों धाराओं में अधिकतम 7 साल की जेल की सजा का प्रावधान है।

