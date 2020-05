Coronavirus, Covid-19 (India Lockdown): मध्य प्रदेश पुलिस में तैनात 2 पुलिस कर्मियों का एक वीडियो सोशल मीडिया पर हाल ही में वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि एक पुलिस कर्मी लाठी से युवक की बेरहमी से पिटाई कर रहा है। वीडियो में नजर आ रहा है कि यह युवक पुलिस की गाड़ी के पास खड़ा है और यह पुलिसकर्मी उसे डंडे से इतना पीटता है कि वो जमीन पर गिर जाता है। लेकिन इसके बाद भी यह पुलिस कर्मी नहीं रुकता। जमीन पर पड़े युवक पर भी यह पुलिसकर्मी कई डंडे बरसाता है। वीडियो में नजर आ रहा है कि पिटाई की वजह से बेसुध हो चुके इस युवक को थोड़ी देर बाद दोनों पुलिसकर्मी टांग कर पुलिस वैन में डाल देते हैं।

इस वीडियो को देखने के बाद सोशल मीडिया पर कई लोगों ने अपनी प्रतिक्रिया दी है। बताया जा रहा है कि यह वीडियो छिंदवाड़ा का है। यह भी कहा जा रहा है कि पुलिसवालों ने जिस युवक की पिटाई की थी वो नशे की हालत में था। वीडियो वायरल होने के बाद अब इन दोनों पुलिस कर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया है और इसकी जांच के आदेश भी यहां प्रशासन ने दिये हैं।

दोनों पुलिस वालों की पहचान हेड कॉन्स्टेबल कृष्णा डिंगरे औऱ कॉन्स्टेबल आशीष के तौर पर हुई है। दोनों Piplyanarayanwar पुलिस आउटपोस्ट में तैनात थे। रविवार (24-05-2020) को इन दोनों को सस्पेंड किया गया है।

इधऱ पुलिस ने बताया है कि पिटाई से घायल हुए शख्स को इलाज के लिए जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया था और फिर इलाज के बाद उसे उसके घर पर भेज दिया गया था। युवक के बारे में बताया जा रहा है कि वो Piplyanarayanwar का ही रहने वाला है और उसकी उम्र करीब 30 साल है।

छिंदवाड़ा के पुलिस अधीक्षक शशांक गर्ग ने मीडिया से बातचीत के दौरान कहा कि ‘यह वीडियो पुराना है। इस दुर्भाग्यपूर्ण घटना के बाद दोनों पुलिसकर्मियों को सस्पेंड किया गया है और आगे की जांच की जा रही है।

This incident is from Pipla village in Chhindwara district of Madhya Pradesh, This is very disturbing video. We don’t know what’s the crime of this person, but the question is, this type of behavior by police personals is justified? pic.twitter.com/udo0oHnYrn

— Swaraj India (@_SwarajIndia) May 24, 2020