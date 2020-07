मध्य प्रदेश: 30 सेकेंड से भी कम समय में बैंक में हो गई 10 लाख की चोरी, देखें वीडियो

महज 30 सेकेंड के अंदर बैंक से 10 लाख रुपए की चोरी हो गई। बैंक के कर्मचारी और वहां मौजूद अन्य ग्राहकों में से किसी की भी नजर इस चोरी पर नहीं पड़ी। यह मामला मध्य प्रदेश के नीमच जिले का है। बैंक के अंदर हुई यह चोरी सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है।

सीसीटीवी कैमरे का यह फुटेज अब वायरल हो गया है। वायरल फुटेज में नजर आ रहा है कि एक बच्चा 30 सेकेंड से भी कम समय में बड़ी आसानी से दिनदाहड़े लोगों की मौजूदगी में बैंक से नोटों की गड्डी चुरा कर रफ्फू-चक्कर हो जाता है।

बताया जा रहा है कि चोरी जावाड़ स्थित को-ऑपरेटिव बैंक में हुई है। सुबह के वक्त करीब 11 बजे 10 साल के बच्चे ने यह चोरी की है। बच्चा कैश काउंटर पर रखी रकम लेकर फरार हो गया और किसी को इसकी भनक तक नहीं लगी।

पुलिस ने इस सीसीटीवी फुटेज को देखने के बाद बताया है कि इस लड़के को 20 साल का कोई शख्स गाइड कर रहा था। यह शख्स बैंक में करीब आधे घंटे से एक किनारे खड़ा था। वीडियो में नजर आ रहा है कि जैसे की कैशियर अपनी टेबल से उठ कर बाहर जाता है यह युवक बच्च को इशारा करता है।

बैंक में कई ग्राहक काउंटर के पास लाइन लगा कर खड़े हैं। इस दौरान यह लड़का टेबल के नीचे बैठ जाता है और फिर बड़े आराम से टेबल पर रखे कैश को चुरा लेता है। वीडियो में यह बच्चा बैग में पैसों को रखता हुआ नजर आ रहा है।

यह भी पता चला है कि बैंक से बाहर निकलने के बाद यह बच्चा और युवक दोनों अलग-अलग दिशा में चले जाते हैं। बताया जाता है कि नोटों की यह गड्डी 500 रुपए की थी।

#NDTVBeeps | In less than 30 seconds, a child stole Rs 10 lakh from a bank in Madhya Pradesh’s Neemuch district. His brazen burglary was caught on CCTV. pic.twitter.com/fe4a7FGb6K

— NDTV (@ndtv) July 15, 2020