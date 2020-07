मध्य प्रदेश के इंदौर में निगम कर्मियों पर आरोप लगा है कि उन्होंने सड़क किनारे अंडा बेच रहे 14 साल के लड़के के ठेले को बीच सड़क पर पटक दिया। इससे संबंधित एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हुआ है। वायरल वीडियो में नजर आ रहा है कि ठेला सड़क पर गिर जाने के बाद यह बच्चा घबरा जाता है। वो चीखने लगता है लेकिन निगम कर्मचारी उसकी नहीं सुनते हैं और वहां से चले जाते हैं। वीडियो में नजर आ रहा है कि ठेले पर रखा सारा अंडा जमीन पर गिर कर बर्बाद हो गया है और बच्चा काफी परेशान है।

इस वीडियो में नजर आ रहा है कि जिस वक्त निगम कर्मियों ने इस घटना को अंजाम दिया उस वक्त वहां कई अन्य लोग भी मौजूद थे। इस वीडियो के वायरल होने के बाद यहां हंगामा खड़ा हो गया है। बताया जा रहा है कि यह घटना पिपलिया थाने की है। गुरुवार को इंदौरा नगर निगम ने इस मामले की जांच बैठाई।

मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक निगमायुक्त प्रतिभा पाल ने इस मामले में अपर आयुक्त देवेंद्र सिंह को जांच करने को कहा है। अपर आयुक्त ने सड़क पर अंडा बच्चे को बुलाकर उसका बयान भी दर्ज किया है। देवेंद्र सिंह ने दो प्रत्यक्षदर्शियों और निगम के कर्मचारियों के भी बयान दर्ज किए हैं। उन्होंने बताया कि इस मामले में जांच रिपोर्ट निगमायुक्त को सौंपा जाएगा।

Babus of Indore municipal corporation harassing street vendors. They overturned the cart OFA poor guy when he didn’t pay them Rs. 100 as bribe 1/2 @Ramesh_Mendola @modivanibharat @being_vakeel @IndoreCollector @eknumber pic.twitter.com/vqeRFqVyes

— Indore Wale Bhiya (@IndoreWaleBhiya) July 23, 2020