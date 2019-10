मध्य प्रदेश के भोपाल रेलवे स्टेशन पर 20 वर्षीय एक युवती के साथ चार सफाईकर्मियों द्वारा कथित तौर पर सामूहिक बलात्कार करने का मामला सामने आया है। पुलिस ने गुरुवार (10 अक्टूबर) को यह जानकारी दी है। बता दें कि पुलिस ने इस सिलसिले में सामूहिक बलात्कार का एक मामला दर्ज कर सभी आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के अनुसार, गिरफ्तार किए गए चारों आरोपी भोपाल रेलवे स्टेशन पर सफाईकर्मी के रूप में काम करते हैं। इनमें से धर्मेंद्र नामक व्यक्ति सफाईकर्मियों का सुपरवाइजर है।

क्या है पूरा मामलाः भोपाल रेलवे के पुलिस अधीक्षक मनीष अग्रवाल ने ‘भाषा’ को बताया कि यह घटना बुधवार-गुरुवार की रात को करीब 11:30 बजे घटी है। उन्होंने बताया कि 20 वर्षीय युवती के साथ भोपाल रेलवे स्टेशन के प्लेटफार्म नंबर 6 पर सामूहिक बलात्कार किया गया है। पुलिस अधीक्षक का यह भी कहना है कि आरोपियों ने इस वारदात को 6 वाशिंग साइड एरिया के अंधेरे वाले स्थान पर अंजाम दिया है।

Madhya Pradesh: A woman was allegedly gang raped at Bhopal Railway station. Four persons have been detained. Case registered under section 376D of Indian Penal Code (IPC).

