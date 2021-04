आज बात एक ऐसे आईएएस कि जिनके चैंबर के अंदर हुए हंगामे का वीडियो कभी सुर्खियों में रहा था। साल 2019 में आईएएस केएल मीणा मध्य प्रदेश के सागर जिले के बीना शहर में बतौर एसडीएम तैनात थे। यह बात उसी समय की है। एक दिन यहां भारतीय जनता पार्टी (भाजपा) के विधायक महेश राय उनके पास एक ज्ञापन सौंपने पहुंचे थे। ज्ञापन लेकर बीजेपी के विधायक अफसर के चैंबर के बाहर खड़े थे।

थोड़ी देर तक जब एसडीएम अपने केबिन से बाहर नहीं आए तब विधायक महेशा राय एसडीएम के केबिन के अंदर चले गये। उस वक्त कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कहा गया था कि कुछ ही देर बाद विधायक ने बाहर मौजूद अपने समर्थकों को भी अंदर बुला लिया। इसके बाद करीज दर्जन भर विधायक समर्थक एसडीएम के कार्यालय के अंदर चले गये।

विधायक एसडीएम के सामने अपना रौब झाड़ रहे थे। लेकिन एसडीएम केएल मीणा बातों को सुन रहे थे। इस दौरान विधायक ने गुस्से में कहा कि आप कैसे अधिकारी हैं साहब, आप बात ही नहीं सुन रहे हैं। जल्दी ही विधायक और भी ज्यादा भड़क गए और एसडीएम के साथ तुम-तड़ाक पर ऊतर आए। उन्होंने एसडीएम से कहा कि सुनो, अभी तुम नए-नए आए हो। आपको तरीका पता नहीं है कि एक एमएलए से किस तरह से बात करना है।

#WATCH Sagar: Altercation took place b/w Bina Sub Divisional Magistrate (SDM) KL Meena & BJP MLA Mahesh Rai at the former’s office. The MLA & other BJP members had come to the office with a memorandum alleging discrepancy in electricity bills in the area. (15.07) #MadhyaPradesh pic.twitter.com/24nGvxbpOy

