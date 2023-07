Punjab: लुधियाना में माता-पिता के झगड़े ने ली 11 महीने की बच्ची की जान, लापरवाही से मौत का मामला दर्ज

पुलिस अधिकारियों ने कहा कि राम नरेश उर्फ ​​राजू कथित तौर पर नशे में था। उसने शंकर कॉलोनी में अपनी बेटी रिमझिम को अपनी पत्नी से जबरन छीनने की कोशिश की थी।

नवजात की प्रतीकात्मक तस्वीर (Photo: Pixabay)

Ludhiana Crime News: पंजाब के लुधियाना शहर के भामियां इलाके में शनिवार को कथित तौर पर अपने माता-पिता के बीच लड़ाई के दौरान ग्यारह महीने की एक लड़की की मौत हो गई। पुलिस ने बच्ची के पिता पर लापरवाही से मौत का मामला दर्ज किया है। पुलिस अधिकारियों ने कहा कि आरोपी राम नरेश उर्फ ​​राजू कथित तौर पर नशे में था। उसने शंकर कॉलोनी में अपनी पत्नी से उसकी बेटी रिमझिम को जबरन छीनने की कोशिश की। इस चक्कर में बच्ची गिर गई और चोट लगने के कारण उसकी मौत हो गई। सब-इंस्पेक्टर मनप्रीत कौर ने कहा- आंखों के सामने हुई बच्ची की मौत मामले की जांच कर रही सब-इंस्पेक्टर मनप्रीत कौर ने कहा कि वह भामियां कलां में गश्त ड्यूटी पर थीं। उसी दौरान उनकी नजर एक मजदूर पर पड़ी जो सड़क पर अपनी पत्नी से झगड़ रहा था। उनके दखल देने के बावजूद नरेश ने अपनी पत्नी से बेटी रिमझिम छीन ली। उन्होंने बताया कि इसी दौरान बच्ची उसके हाथ से फिसल गई और गिरने से घायल हो गई। आनन-फानन में बच्ची को नजदीकी अस्पताल ले जाया गया लेकिन वहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। जमालपुर पुलिस स्टेशन में IPC की धारा 304 ए के तहत प्राथमिकी दर्ज पुलिस ने कहा कि प्रथम दृष्टया पिता की लापरवाही के कारण बच्ची की मौत हुई है। इसके चलते बच्ची के पिता राम नरेश के खिलाफ जमालपुर पुलिस स्टेशन में भारतीय दंड संहिता (IPC) की धारा 304 ए (लापरवाही के कारण मौत) के तहत प्राथमिकी दर्ज की गई है। पुलिस ने आरोपी पिता को हिरासत में ले लिया है। उससे पूछताछ के अलावा पुलिस इस मामले में और भी जांच कर रही है। पुलिस ने कहा कि रामनरेश को जल्द ही कोर्ट में पेश किया जाएगा। Also Read Punjab: लुधियाना में हवालात तोड़कर 3 आरोपी फरार, 2 पुलिसकर्मियों के खिलाफ मामला दर्ज, SHO सस्पेंड लुधियाना में फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़, दो महिलाओं समेत 29 आरोपी गिरफ्तार इससे पहले लुधियाना पुलिस ने शुक्रवार को एक फर्जी अंतरराष्ट्रीय कॉल सेंटर का भंडाफोड़ करते हुए दो महिलाओं समेत 29 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया था। आरोप के मुताबिक वे लोग खुद को माइक्रोसॉफ्ट और ऐप्पल जैसे तकनीकी दिग्गज कंपनियों के तकनीकी सेवा देने वाले के रूप में पेश करके विदेशियों खासकर अमेरिकी नागरिकों को धोखा देते थे। Punjab Ludhiana Gas Leak: ऑक्सीजन बनाने वाली फैक्ट्री में गैस लीक से मचा हड़कंप, 5 लोग बेहोश | Video

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram