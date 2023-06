Punjab: मंदिर पर कब्जे को लेकर बढ़ा टकराव, लुधियाना भाजपा के नेता और उनके नौ सहयोगियों पर मामला दर्ज

वायरल वीडियो में भाजपा नेता परवीन बंसल कथित रूप से प्रतिद्वंद्वी समूह के सदस्यों को डंडे से पीटते हुए दिखाई दे रहे हैं। समूह में महिलाएं भी शामिल थीं जिन्होंने बाद में आरोप लगाया कि बंसल ने उनके साथ मारपीट की।

लुधियाना में थाने के बाहर भाजपा नेता परवीन बंसल और पार्टी के अन्य कार्यकर्ताओं ने प्रदर्शन किया। (Express Photo by Gurmeet Singh)

लुधियाना के किदवई नगर स्थित गुरु विरजानंद आर्य समाज मंदिर में 4 जून को दो गुटों के बीच झड़प के नौ दिन बाद मंगलवार को पुलिस ने प्रतिद्वंद्वी गुट की शिकायत पर भाजपा नेता परवीन बंसल और उनके नौ सहयोगियों के खिलाफ मामला दर्ज किया। लुधियाना एसीपी राजेश कुमार ने बताया कि मंदिर के पूर्व पुजारी स्वर्गीय भरत के बेटे राजेश कुमार की शिकायत पर बंसल, उनके बेटे और उनके सात अन्य सहयोगी बीरा लाल, नरेश कुमार, सिकंदर, कैलाश चंद, राज कुमार मिंटू, जसपाल लाडी और कामरेड जोगिंदरपाल सिंह के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज की गई है। भाजपा के लुधियाना के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं परवीन बंसल परवीन बंसल भाजपा के लुधियाना के पूर्व जिला अध्यक्ष हैं। साल 2022 में वह लुधियाना उत्तर निर्वाचन क्षेत्र से विधानसभा चुनाव लड़े थे। डिवीजन नंबर 2 थाने में परवीन बंसल समेत नौ आरोपियों के खिलास आईपीसी की धारा 323, 341, 506, 295, 354, 380, 148 और 149 के तहत दर्ज प्राथमिकी दर्ज किया गया है। एसीपी कुमार ने कहा कि शिकायत करने वाले ने आरोप लगाया है कि 4 जून की सुबह एक हवन (प्रार्थना) चल रही थी। तभी परवीन बंसल और उनके सहयोगी अंदर घुस गए और प्रार्थना में बाधा डाली। एसीपी कुमार ने कहा, "स्वर्गीय पुजारी का बेटा शिकायतकर्ता है। उसने यह भी आरोप लगाया है कि बंसल और उसके सहयोगियों ने मंदिर परिसर में महिलाओं के साथ दुर्व्यवहार और मारपीट की और हिंसा की।" मारपीट का वीडियो वायरल, बयान के लिए सामने नहीं आए परवीन बंसल बार-बार प्रयास करने के बावजूद बंसल टिप्पणी के लिए उपलब्ध नहीं हो सके। फोन उठाने वाली एक महिला ने कहा कि बंसल बात करने के लिए उपलब्ध नहीं थे। झड़प के वीडियो सोशल मीडिया पर व्यापक रूप से साझा किए गए थे जिसमें दोनों समूहों को कथित तौर पर एक-दूसरे से भिड़ते देखा गया था। वीडियो में बंसल कथित तौर पर प्रतिद्वंद्वी समूह के सदस्यों को डंडे से पीटते हुए भी देखा जा सकता है। दूसरे समूह में महिलाएं भी शामिल थीं जिन्होंने बाद में आरोप लगाया कि बंसल ने उनके साथ मारपीट की। परवीन बंसल ने दूसरे समूह पर मंदिर की संपत्ति कब्जाने का आरोप लगाया आरोपों का खंडन करते हुए परवीन बंसल ने तब कहा था कि वह अपने समर्थकों के साथ रविवार सुबह मंदिर में हवन करने गए थे। उन्होंने आगे आरोप लगाया कि मंदिर के कार्यवाहक सह पुजारी की मृत्यु के बाद उनके बेटे और परिवार के अन्य सदस्यों ने मंदिर की संपत्ति पर कब्जा कर लिया था। उन्होंने दावा किया कि रविवार को जब वह हवन करने के लिए अपने समर्थकों के साथ मंदिर पहुंचे तो पुजारी के परिवार के सदस्यों और उनके समर्थकों ने उन पर खुलेआम हमला कर दिया। उन्होंने आगे दावा किया कि वह या उनके समर्थकों ने किसी महिला के साथ मारपीट नहीं की। हालांकि, प्रतिद्वंद्वी समूह ने आरोप लगाया कि बंसल ने अपने समर्थकों के साथ मिलकर महिलाओं सहित उन पर हमला किया था।

