Coronavirus, (Covid-19) Lockdown 4.0: क्वारन्टीन सेंटर में गंदे बेड, हर तरफ धूल और सैनेटाइजेशन भी नहीं! जी हां, मशहूर एक्ट्रेस पूजा बेदी ने गोवा में एक क्वारन्टीन सेंटर का हाल वीडियो शेयर कर बताया है। अभिनेत्री ने जो वीडियो शेयर किया है उसमें वो खुद मौजूद हैं और बता रही हैं कि यह वहीं जगह है जहां हमें क्वारन्टीन किया गया है। वीडियो बनाते हुए अभिनेत्री बता रही है कि क्वारन्टीन सेंटर में हमें जो कमरा दिया गया है उसकी एक अच्छी बात यह है कि यहां एसी है। लेकिन वो कैमरे के जरिए दिखाती हैं कि कमरे की दीवारें जर्जर हालत में हैं और उनमें से चूना गिरता रहता है।

इसके बाद वो बेडशीट हटाकर वहां रखे तकिये का हा दिखाती हैं जो बेहद गंदा नजर आ रहा है। कमरे में रखे टीवी तथा अन्य सामानों पर धूल पड़ा हुआ है। एक्ट्रेस बताती हैं कि सैनेटाइजेशन कराना तो दूर की बात है यहां साफ-सफाई तक नहीं कराया जाता।

वो बाथरुम का हाल भी बताती है और कहती हैं कि बाथरूम में भी सैनेटाइजेशन नहीं कराया जाता है। यहां कई लोग आते हैं और क्वारन्टीन होने के बाद चले जाते हैं लेकिन बाथरूम को ऐसे ही छोड़ दिया जाता है। वो बता रही हैं कि ऐसी जगहों पर क्वारन्टीन होना बिल्कुल भी सुरक्षित नहीं है क्योंकि यहां कोरोना हो सकता है।

इस वीडियो को शेयर करते हुए पूजा बेदी ने लिखा कि ‘मैं जब अपने मंगेतर के साथ गोवा पहुंची थी तो काफी हंगामा हुआ था। हालांकि हम लॉकडाउन के नियमों के मुताबिक गोवा आए थे।

हमने गोवा सरकार औऱ डीसीपी के पास ऑनलाइन आवेदन दिया था। हमें सभी चेक-पोस्ट पर रूके थे, कोविड-19 टेस्ट भी हमने गोवा अस्पताल में कराया था। हमने गोवा के क्वारन्टीन सेंटर में रात गुजारी। क्वारन्टीन में इस तरह के हालात देख हम चिंतित हैं।’

There’s a LOT of uproar about my driving to goa with my fiance who is goan! We went BY THE BOOK. Applied online 2 goa GOVT+ DCP mumbai/stopped at every checkpost/did covid test at GOA hospital & SPENT NIGHT in GOA QUARANTINE. Pl see video as 2 WHY I was upset about facility. 1/2. pic.twitter.com/7P3hX211jz

— Pooja Bedi (@poojabeditweets) May 19, 2020