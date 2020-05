Lockdown 4.0, Love Affair Behind 9 Migrants Dead Body Found in Well: तेलंगाना में एक कुएं के अंदर से मिली 9 लाशों का राज खुल चुका है। पुलिस ने यहां दावा किया है कि 9 हत्याएं लव अफेयर के चक्कर में हुई हैं और मुख्य आरोपी संजय कुमार झा कानून की गिरफ्त में है। इससे पहले 9 लाशें मिलने के बाद यह आशंका जताई जा रही थी कि इन सभी ने सुसाइड किया है। यह भी पता चला था कि सभी प्रवासी कामगार थे। हालांकि पुलिस उस वक्त भी इस मामले को पूरी तरह से सुसाइड मानकर नहीं चल रही थी और अलग-अलग एंगल से जांच कर ही थी। 9 मौतों की पहेली सुलझाने के लिए कई टीमों का गठन भी किया गया था।

2 दिन में मिली थीं 9 लाशें: सबसे पहले बता दें कि 21 मई को मोहम्मद मकसूद आलम और उनके परिवार के चार सदस्यों की डेड बॉडी कुरेकुंता गांव में एक कुएं के अंदर से मिली थी। अगले दिन मकसूद के परिवार के 2 अन्य सदस्यों के अलावा 2 अन्य लोगों की डेड बॉडी भी कुएं से मिली।

मकसूद मूल रुप से पश्चिम बंगाल के रहने वाले थे और वो यहां अपनी पत्नी, बेटी, तीन साल की पोती, दो बेटों सोहेल और शादाब के साथ रहते थे। मकसूद के परिवार के सदस्यों की डेड बॉडी के अलावा त्रिपुरा के रहने वाले शकील अहमद और बिहार के रहने वाले श्रीराम और श्याम की डेड बॉडी भी कुएं से बरामद की गई थी। उस वक्त बताया गया था कि यह सभी एक जूट फैक्ट्री में काम करते थे।

लव अफेयर में 9 मर्डर: पुलिस के मुताबिक संजय कुमार झा का मकसूद की बेटी से लव अफेयर था। मकसूद की बेटी बुसरा अपने पति को छोड़ चुकी थी और यहां अपने पिता और परिवार के अन्य सदस्यों के साथ रहती थी।

पुलिस के मुताबिक बुसरा के घरवालों को इस रिलेशनशिप के बारे में पता चल गया था और फिर उन्होंने इसका विरोध कर दिया था।इस बीच बिहार के रहने वाले 2 युवक और त्रिपुरा का एक शख्स मकसूद के परिवार के करीबी बन गया था। इसीलिए संजय ने इन सभी को एक साथ मौत की नींद सुला देने की साजिश रची।

सभी को जिंदा ही कुएं में फेंक दिया: इस साजिश को अंजाम दिया गया मकसूद के बेटे के जन्मदिन की पार्टी में। बताया जा रहा है कि आरोपी ने इस पार्टी में घरवालों को सॉफ्ट ड्रिंक में नशा मिलाकर दे दिया और फिर जब सभी बेहोश हो गए तो उन्हें उठाकर एक खुले कुएं में फेंक दिया।

रविवार (24-05-2020) को पुलिस ने इस मिस्ट्री को सुलझाने का दावा करते हुए मुख्य आरोपी संजय कुमार झा को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा पुलिस ने इस मामले में 3 अन्य लोगों को भी पकड़ा है। बताया जा रहा है कि संजय कुमार झा मूल रूप से बिहार का रहने वाला है और उसी ने सभी लोगों को जिंदा ही कुएं में फेंक दिया।

पुलिस ने बताया कि सभी मृतकों की ऑटोप्सी की गई है। हालांकि किसी ने भी उनकी डेड बॉडी को लेने के लिए दावा नहीं किया है इसीलिए पुलिस ही उनके अंतिम संस्कार का इंतजाम करेगी।

Hindi News से जुड़े अपडेट और व्‍यूज लगातार हासिल करने के लिए हमारे साथ फेसबुक पेज और ट्विटर हैंडल के साथ लिंक्डइन पर जुड़ें और डाउनलोड करें Hindi News App। जनसत्‍ता टेलीग्राम पर भी है, जुड़ने के ल‍िए क्‍ल‍िक करें।