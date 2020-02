संयुक्त कमिश्नर नवीन अरोरा ने बताया कि रंजीत बच्चन ने एक संगठन बनाया था जिसका नाम विश्व हिंदू महासभा था और वो इसके अध्यक्ष थे।

Lucknow: One man named Ranjeet Bachchan shot dead by unknown bike-borne assailants near CDRI in Hazratganj. Naveen Arora, Joint Commissioner says 'He formed an organisation by the name of Vishwa Hindu Mahasabha and he was its President'. pic.twitter.com/3eNa1KUAjh