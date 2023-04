Punjab Crime News: बेअदबी के आरोपी पर रूपनगर कोर्ट में जज के सामने अटैक, हमलावर वकील पर हत्या की कोशिश का मामला दर्ज

बेअदबी के आरोपी जसबीर सिंह पर यह जानलेवा हमला कथित रूप से रूपनगर जिले के न्यायिक मजिस्ट्रेट (प्रथम श्रेणी) पारुल की अदालत में हुआ है।

गुरबानी का पाठ करते ग्रंथी पर सिर पर पगड़ी पहने एक शख्स ने गुरुद्वारे में घुसकर मारपीट की। (Photo source: ScreenGrab/ Express Video)

