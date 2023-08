‘लप्पू सा सचिन’, झींगुर सा लड़का’ कहने वाली पड़ोसन के खिलाफ सीमा के वकील का बड़ा एक्शन, वायरल भाभी को पंगा लेना पड़ गया भारी

‘लप्पू सा सचिन’, झींगुर सा लड़का' कहने वाली सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी मुसीबत में पड़ गई हैं। सीमा हैदर के वकील ने मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है।

सचिन और सीमा की प्रेम कहानी। (Jansatta)

‘लप्पू सा सचिन’, झींगुर सा लड़का’ कहने वाली सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी मुसीबत में पड़ गई हैं। सीमा हैदर के वकील एपी सिंह ने एक चैनल के शो में खुलासा किया कि उन्होंने सचिन की पड़ोस में रहने वाली मिथिलेश भाटी के खिलाफ मानहानि का कानूनी नोटिस भेज दिया है। सचिन की पड़ोसन मिथिलेश भाटी ग्रेटर नोएडा के रबूपुरा में रहती हैं। असल में इस शो में सचिन की पड़ोसन और सीमा के वकील दोनों आमने-सामने थे। इसी दौरान वकील ने लीगल नोटिस भेजने की जानकारी दी। गौरतलब है कि एपी सिंह निर्भया केस में आरोपियों की पैरवी कर चुके हैं। एपी सिंह ने मंगलवार शाम को ही एक चैनल से बातचीत के दौरान कहा था कि वे मिथिलेश भाटी के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेंगे। उनका कहना था ‘भारत जैसे विविधता वाले देश में त्वचा के रंग और शारीरिक विशेषताओं के आधार पर अपमान बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।’ उनका कहना था कि वे वायरल पड़ोसन के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करने की तैयारी कर रहे हैं। यहां देखें सीमा-सचिन की वीडियो वायरल भाभी ने दी सफाई मिथिलेश भाटी ने भी इस पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि उन्होंने किसी का अपमान नहीं किया है। “मुझे गुस्सा आ गया और ये शब्द मेरे मुंह से निकल गए। हमारे यहां बोलचाल में ऐसी भाषा का आमतौर पर इस्तेमाल होता है। लोग मुझे ‘लप्पी’ कहते हैं लेकिन इसका मतलब यह नहीं है कि मैं ‘लप्पी’ बन जाऊंगी। मैंने किसी का अपमान नहीं किया है।” Also Read बिजनेसमैन पिता ने बेटे की कराई लवमैरिज, 6 महीने बाद बहू ने की हत्या, सास-नदद की हादसे में हुई थी मौत क्या है सीमा हैदर की कहानी सीमा हैदर एक पाकिस्तानी महिला है। जो पहले से शादीशुदा थी। भारतीय प्रेमी सचिन मीणा से मिलने के लिए सीमा अपने 4 बच्चों के साथ जुलाई 2023 में सीमा पार कर नेपाल के रास्ते भारत पहुंची थी। सीमा-सचिन की प्रेम कहानी 2019 में ऑनलाइन गेम PUBG खेलते समय शुरू हुई थी। दोनों पहली बार एक सप्ताह तक नेपाल के एक होटल में रूके थे। इसके बाद सीमा ने सचिन के खातिर अपना देश छोड़ दिया और अवैध रूप से भारत आ गई।

