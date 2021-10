लखीमपुर खीरी हिंसा में मारे गए भाजपा कार्यकर्ताओं को लेकर किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि उन्हें नहीं लगता कि कुछ गलत हुआ है। उन्होंने कहा कि भाजपा कार्यकर्ताओं की हत्या केवल कार्रवाई की प्रतिक्रिया थी। राकेश टिकैत ने ये बातें मीडिया से बात करते हुए कही।

संयुक्त किसान मोर्चा की प्रेस कांफ्रेंस में जब यह सवाल पूछा गया तो योगेन्द्र यादव ने इसके जवाब के लिए राकेश टिकैत को माइक थमा दिया। जिसके बाद टिकैत ने कहा- वो कौन थे जो गाड़ी में थे, जिन्होंने लोगों को मारा… एक्शन का रिएक्शन है वो… कोई प्लानिंग नहीं है। यहां पर दोषी किसको कहते हैं, यहां पर गाड़ी टकराती है, तुरंत दोनों उतर कर सड़क पर लड़ने लगते हैं… वो क्या है, वो रिएक्शन है। वो हत्या में नहीं आता। रिएक्शन है वो… हम नहीं मानते दोषी।

लखीमपुर हिंसा पर आगे की रणनीति के लिए की गई इस प्रेस कांफ्रेंस में संयुक्त किसान मोर्चा ने घोषणा की है कि 12 अक्टूबर को देशभर के किसान लखीमपुर खीरी पहुंचेंगे। इसके साथ ही किसान लखनऊ में महापंचायत भी करेंगे। मोर्चा ने केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा को बर्खास्त करने और उनके बेटे आशीष की गिरफ्तारी की भी मांग की।

#WATCH | "That was the reaction to the action. There was no planning involved and that doesn't amount to murder," says BKU leader Rakesh Tikait on the killing of three BJP workers during the Lakhimpur Kheri violence pic.twitter.com/se2NViuu2Z

