राजस्थान के जालौर (Jalore Rajasthan) से एक चौंकाने वाला वीडियो (Viral Video) सामने आया है। यहां एक महिला सरपंच अतिक्रमण का विरोध कर रही थीं। अतिक्रमण हटाने के मुहिम चली तो कब्जा करने वाला जेसीबी (JCB) लेकर विरोध करने पहुंच गया। उसने महिला सरपंच पर जेसीबी से ही हमला करने की कोशिश की। इस दौरान चालक ने जेसीबी के अगले हिस्से को ऊपर उठाया तो महिला सरपंच उसके साथ-साथ लटक कर करीब 10 फीट तक ऊपर चली गईं। इसके बाद जेसीबी चालक सरपंच को नीचे उतार वहां से चले गए।

पहले हटाया था, फिर कब्जा कियाः प्राप्त जानकारी के मुताबिक यह मामला जालौर जिले के मांडवला ग्राम पंचायत का है। यहां वागाराम चौधरी ने सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा कर रखा था, जिसे 22 अगस्त को पंचायत ने हटा दिया था। इसके बाद वागाराम ने फिर कब्जा कर लिया। गुरुवार (21 नवंबर) को फिर से अतिक्रमण हटाने के लिए मुहिम चलाई गई थी।

Hindi News Today, 22 November 2019 LIVE Updates: देश-दुनिया की अहम खबरों के लिए क्लिक करें

#WATCH: Rekha Devi, sarpanch of Mandawala village tries to climb a JCB machine in an attempt to stop anti-encroachment drive in Jalore, Rajasthan. (21.11) pic.twitter.com/fxpd93TvVi

— ANI (@ANI) November 22, 2019