पहले बस से कुचला, फिर 70 किमी तक घसीटकर शव ले गया ड्राइवर

कर्नाटक में एक ऐसा मामला सामने आया है जिसे जानकर आप भी सहम जाएंगे। यहां कर्नाटक स्टेट बोर्ड ट्रांसपोर्ट कोर्पोरेशन (KSRTC) का एक ड्राइवर अपनी बस में फंसे एक व्यक्ति के शव को घसीटकर 70 किलोमीटर तक लेकर चला गया। शव स्लीपर बस के पहिए में फंसा हुआ था, लेकिन ड्राइवर ने बस नहीं रोकी और 70 किलोमीटर तक इसे चलाता रहा। शनिवार को पुलिस ने बस ड्राइवर को अरेस्ट कर लिया। KSRTC के एक अधिकारी का कहना है कि यह अब तक की सबसे विचित्र घटना है। अधिकारी ने कहा, ‘हमने कई ऐसी घटनाओं के बारे में सुना था जहां पीड़ित को बस 200 से 300 मीटर तक घसीट कर ले गई हो, लेकिन इस घटना ने हमें बहुत ही हैरान कर दिया।’

शांतिनगर डिपो के तहत काम करने वाला मोहिनुद्दीन नॉन-एसी बस को कुनूर से बेंगलुरु ले जा रहा था। फिलहाल पीड़ित की पहचान नहीं हुई है। पुलिस के मुताबिक मोहिनुद्दीन ने बताया, ‘बेंगलुरू पहुंचने के लिए मैसूर-मान्ड्या-चैनपात्ना रूट लिया गया था। मैंने किसी चीज के बस से टकराने की आवाज उस वक्त सुनी जब बस चैनपात्ना पहुंची थी, जो कि बेंगलुरु से 70 किलोमीटर दूर था, लेकिन मुझे लगा कि जैसे कोई पत्थर टकराया हो। मुझे रियरव्यू मिरर से कुछ भी दिखाई नहीं दिया और मैं लगातार बस चलाता रहा।’

KSRTC bus drags man for over 70 km as the bus driver tried to dispose off the victim's body pic.twitter.com/ok5VllhawT

— TIMES NOW (@TimesNow) February 5, 2018