इस घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया। स्थानीय निवासियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ढाकुरिया पुल के सामने सड़क जाम कर दी और दुकान में तोड़फोड़ की।

Kolkata Crime News: कोलकाता के ढाकुरिया इलाके में रविवार दोपहर एक विवाद के बाद शराब की दुकान के कर्मचारियों ने एक ग्राहक की कथित तौर पर पीट-पीट कर हत्या कर दी। पुलिस ने कहा कि मृतक की पहचान शहर के पंचाननतला निवासी 47 साल के सुसांता मंडल के रूप में हुई। रिपोर्ट्स के मुताबिक शराब खरीदते समय 5 रुपये कम पड़ जाने पर कथित तौर पर एक ग्राहक की पीट-पीट कर हत्या कर दी गई। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर चार लोगों को गिरफ्तार किया है। दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग, ढाकुरिया पुल के सामने लोगों ने किया सड़क जाम दरअसल, इस घटना से इलाके में तनाव पैदा हो गया क्योंकि स्थानीय निवासियों ने दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग करते हुए ढाकुरिया पुल के सामने सड़क जाम कर दी और शराब दुकान समेत कई दुकानों में तोड़फोड़ की। पुलिस ने कहा कि घटना दोपहर करीब 3 बजे हुई जब मंडल गरियाहाट रोड पर दक्षिणी शराब की दुकान में गया था। एक पुलिस अधिकारी ने कहा, “मंडल के साथ बहस के बाद शराब दुकान के कर्मचारियों ने उसे पीटना शुरू कर दिया। वह सड़क पर गिर गया और उसके सिर में गहरी चोट लग गई।” रबींद्र सरोबर पुलिस स्टेशन में चार लोगों के खिलाफ हत्या का मामला पुलिस टीम ने कहा कि घायल शख्स को इलाज के लिए ढाकुरिया के एक अस्पताल ले जाया गया जहां उसे मृत घोषित कर दिया गया। पुलिस ने घटना की सीसीटीवी फुटेज भी अपने कब्जे में ले ली है। इसके आधार पर रबींद्र सरोबर पुलिस स्टेशन में चार लोगों के खिलाफ आईपीसी की धारा 302 (हत्या) के तहत मामला दर्ज किया गया । पुलिस ने कहा कि गिरफ्तार किए गए चार आरोपियों की पहचान प्रभात दत्ता उर्फ ​​टिंकू, प्रसेनजीत बैद्य, अमित कर और दुकान के मालिक देबज्योति साहा के रूप में की गई है।

