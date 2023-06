Kolkata News: विमान में बम चिल्लाने पर उतारे गए सभी यात्री, CISF ने कतर एयरवेज से आरोपी को हिरासत में लिया

सीआईएसएफ ने विमान में बम- बम चिल्लाने वाले यात्री को हिरासत में लिया और उससे पूछताछ की।

कतर एयरलाइंस के क्रू मेंबर्स ने फौरन सीआईएसएफ को बम की धमकी की जानकारी दी। (Reuters file photo)

पढें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram