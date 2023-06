Maharashtra: सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान की तस्वीर पोस्ट करने के आरोप में कोल्हापुर का दुकानदार गिरफ्तार

सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान और मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर कोल्हापुर और अहमदनगर में हिंसा की कई घटनाओं को लेकर पुलिस की तैनाती बढ़ाई गई है।

कोल्हापुर जिले में बुधवार 7 जून 2023 को आपत्तिजनक सोशल मीडिया पोस्ट में टीपू सुल्तान की तस्वीर के कथित इस्तेमाल का विरोध कर रहे लोगों को खदेड़ते सुरक्षाकर्मी। (Photo- PTI)

महाराष्ट्र के कोल्हापुर के कागल शहर में पुलिस ने सोमवार को एक व्यक्ति को 18 वीं सदी के मैसूर के शासक टीपू सुल्तान की तस्वीर अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर पोस्ट करने के आरोप में गिरफ्तार किया। सोशल मीडिया पर टीपू सुल्तान और मुगल शासक औरंगजेब की तस्वीरें पोस्ट करने को लेकर कोल्हापुर और अहमदनगर में हिंसा की कई घटनाओं की पृष्ठभूमि में यह नई गिरफ्तारी हुई है। एक सीनियर अधिकारी ने कहा कि पुलिस ने गिरफ्तार व्यक्ति की पहचान स्थानीय दुकानदार फारुख असलकर के रूप में की है। सोशल मीडिया पर व्यापक तौर पर साझा किए जाने के बाद पुलिस कार्रवाई कोल्हापुर जिला पुलिस के मुताबिक कागल निवासी दुकानदार के सोशल मीडिया अकाउंट पर रविवार शाम को टीपू सुल्तान की एक तस्वीर पोस्ट की गई थी। एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी ने कहा कि तस्वीर के साथ लिखा है, ‘भारत का शेर, शहीद टीपू सुल्तान।’ स्टेटस मैसेज और उसके स्क्रीनशॉट कागल और आसपास के क्षेत्रों में सोशल मीडिया समूहों पर व्यापक रूप से साझा किए जाने के बाद कुछ हिंदुत्ववादी संगठनों ने पुलिस से मुलाकात की और इसके खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंसा के मामलों की पृष्ठभूमि में सांप्रदायिक सद्भाव पर ऐसी तस्वीरों का बुरा असर कोल्हापुर जिले के करवीर डिवीजन के पुलिस उपाधीक्षक संकेत गोसावी ने कहा, “प्रारंभिक जांच के आधार पर हमने एक 38 साल के शख्स को गिरफ्तार किया है। उसने टीपू सुल्तान की तस्वीर पोस्ट की थी। वह कागल के रहने वाला है और दैनिक उपयोग की वस्तुओं की दुकान चलाता है।” कोल्हापुर जिला पुलिस के एक वरिष्ठ अधिकारी ने कहा कि हालिया कई मामलों की पृष्ठभूमि में टीपू सुल्तान की तस्वीर पोस्ट करने का कृत्य संभावित रूप से सांप्रदायिक सद्भाव को प्रभावित कर सकता है और इसलिए कार्रवाई की गई।

