पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला (Sidhu Moosewala) की हत्या के बाद रिलीज हुए उनके गाने ‘SYL’ को यूट्यूब (YouTube) से हटा दिया गया है। हालांकि, अभी तक यह पूरी तरह से स्पष्ट नहीं कि कारण क्या थे लेकिन रिलीज के बाद से इस गाने के कुछ हिस्सों को लेकर विवाद खड़ा हो गया था।

यूट्यूब ने क्या लिखा: माना जा रहा है कि गाने के कुछ हिस्सों को विवादित माने जाने के कारण इसे यूट्यूब से हटाया गया है। ऐसे में जैसे ही सिद्धू मूसेवाला के आधिकारिक यूट्यूब चैनल पर इस गाने की वीडियो पर क्लिक किया जाता है तो एक नोट दिखता है। इस नोट में लिखा है कि “This content is not available on this country domain due to a legal complaint from the government.” जिसका मतलब यह है कि “सरकार की ओर से कानूनी शिकायत के कारण यह कंटेंट इस कंट्री डोमेन में उपलब्ध नहीं है।”

इस मुद्दे पर आधारित था गाना: सिद्धू मूसेवाला का गाना ‘SYL’, 23 जून को रिलीज किया गया था। इसे यूट्यूब पर 27 मिलियन (27 Million) से ज्यादा बार देखा जा चुका था। माना जा रहा है कि मूसेवाला का यह गाना SYL चर्चित विवाद सतलुज-यमुना लिंक नहर (Sutlej-Yamuna Link canal) पर आधारित रहा। मूसेवाला का गाना (Moosewala Song) उस पानी के मुद्दे और सतलुज-यमुना लिंक नहर के बारे में बात करता है, जो काफी लंबे समय से पंजाब और हरियाणा के बीच कलह का मुख्य कारण रहा है।

किन हिस्सों पर खड़ा हुआ विवाद: सिद्धू मूसेवाला के नये गाने ‘SYL’ में पंजाब और हरियाणा के बीच विवाद का कारण रहे सतलुज-यमुना लिंक नहर के बारे में बात की गई थी। इसके अलावा, गाने में अविभाजित पंजाब, 1984 के सिख दंगों (Anti- Sikh Riots 1984), बंदी सिखों की रिहाई, सतलुज-यमुना लिंक नहर से जुड़े अधिकारियों के हत्या करने वाले और बब्बर खालसा (Babbar Khalsa) से जुड़े रहे बलविंदर सिंह जटाना (Balwinder Singh Jatana) की बात की गई थी।

गाने को बताया गया हरियाणा विरोधी: इस गाने में मूसेवाला ने पंजाब के पानी की एक भी बूंद किसी को न देने की बात कही थी। जिसके बाद कुछ लोगों ने इसे हरियाणा विरोधी करार दिया था। साथ ही किसान आंदोलन (Kisan Aandolan), लाल किले पर निशान साहिब के झंडे को फहराने, दिल्ली हिंसा (Delhi Violence) जैसी घटनाओं का भी जिक्र किया गया था।

29 मई को हुई थी मूसेवाला की हत्या: गौरतलब है कि पंजाबी गायक सिद्धू मूसेवाला की पंजाब के मानसा जिले के जवाहरके गांव में गोली मारकर हत्या (Sidhu Moosewala Murder) कर दी गई थी। यह घटना पंजाब पुलिस द्वारा सुरक्षा वापस लेने के एक दिन बाद हुई थी। मूसेवाला की हत्या की जिम्मेदारी कनाडा के गैंगस्टर गोल्डी बराड़ (Goldy Brar) ने एक फेसबुक पोस्ट लिखकर ली थी। गोल्डी बराड़, गैंग लीडर लॉरेंस बिश्नोई (Lawrence Bishnoi) का करीबी सहयोगी है, जो पंजाबी रैपर की हत्या का मुख्य संदिग्ध है।