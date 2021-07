जानिए, लेडी सुपरकॉप अर्चना त्यागी की कहानी, जिन पर बन चुकी है बॉलीवुड फिल्म भी

महिलाओं को कमजोर समझने वाले लोगों को IPS अर्चना त्यागी की कहानी जाननी चाहिए। महाराष्ट्र की लेडी सिंघम के नाम से मशहूर किस्से आपको महाराष्ट्र के कई हिस्सों में सुनने को मिल जाएंगे। उन्होंने हत्या के कई मामले सुलझाए, हेरोइनों की खेप पकड़ी, बीयर बारों में छापे मारकर लड़कियों को छुड़वाया और अवैध बांग्लादेशियों को निर्वासित करने का काम किया। साल 2019 में रिलीज हुई फिल्म मर्दानी 2 भी अर्चना त्यागी से इंस्पायर्ड है। इसकी जानकारी खुद एक्ट्रेस रानी मुखर्जी ने दी थी। उन्होंने एक अखबार की तरफ से अर्चना त्यागी का इंटरव्यू भी लिया था।

अर्चना त्यागी का जन्म देहरादून के एक टीचर के घर पर हुआ था। मेधावी छात्रा रहीं अर्चना बचपन से ही अपने माता-पिता की तरह एक टीचर ही बनना चाहती थी। उन्होंने इसी तरह की पढ़ाई भी की लेकिन ग्रैजुएशन के बाद वह जेएनयू में एमफिल करने पहुंची। एक इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि जेएनयू में सिविल सेवाओं की परीक्षा पर हो रही चर्चा के दौरान ही वह इसके प्रति आकर्षित हुईं और तैयारी शुरू कर दी। 21 साल की उम्र में वह अपने सपने के अनुसार देहरादून के डीएवी कॉलेज में पढ़ाने में लगीं लेकिन इस दौरान उन्होंने सिविल सर्विसेज की परीक्षाओं की तैयारी का सिलसिला जारी रखा और पुलिस सर्विस में पहुंच गईं।

पुलिस सर्विस औऱ घर के संतुलन पर चर्चा करते हुए अर्चना कहती है कि यह करना थोड़ी मुश्किल होता है लेकिन समय के साथ इंसान सीख जाता है, नौकरी के शुरुआती दिनों को याद करते हुए वह बताती हैं कि शुरू में मेरे पास जो शिकायतें आती थीं, वह झकझोर दिया करती थीं। हत्या और बलात्कार के मामले जानने के बाद मैं रोने लगती थी लेकिन समय ने सब सीखा दिया।

