केरलः बिल नहीं मिला तो खाली करा दी शराब की बोतल, टूरिस्ट के साथ पुलिस की हरकत पर सरकार ने दी ये सजा

केरल पुलिस की एक टीम ने एक विदेशी को शराब की बोतल खाली करने के लिए मजबूर किया, जिसे उसने नए साल के जश्न के लिए एक सरकारी शराब की दुकान से खरीदा था। सोशल मीडिया पर इस घटना का वीडियो वायरल हो गया। इस घटना को गंभीरता से लेते हुए विजयन सरकार ने शनिवार को उस पुलिस अधिकारी को निलंबित कर दिया, जिसने विदेशी को ऐसे करने पर मजबूर किया था।

मुख्यमंत्री पिनराई विजयन ने इस मामले में राज्य के पुलिस प्रमुख से रिपोर्ट मांगी है। पर्यटन मंत्री पीए मोहम्मद रियास ने इस घटना को दुर्भाग्यपूर्ण करार देते हुए कहा कि राज्य के पर्यटन क्षेत्र को पुनर्जीवित करने के सरकार के प्रयासों को नुकसान पहुंचाने वाले इस तरह के कृत्य को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।

उन्होंने कहा कि अगर कोई अधिकारी सरकार की पहल को विफल करने की कोशिश कर रहा है तो उसे कड़ा सबक सिखाया जाएगा। रियास ने कहा कि केरल में अधिक पर्यटकों को आकर्षित करने के प्रयास किए जाएंगे।

सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में विदेशी नागरिक को दक्षिणी केरल के एक शीर्ष पर्यटन स्थल कोवलम में शुक्रवार को पुलिस कर्मियों की एक टीम की मौजूदगी में शराब की बोतल खाली करते देखा जा सकता है। यह घटना उस समय हुई जब विदेशी अपने दोपहिया वाहन पर पास के वेल्लर में एक बेवको आउटलेट से शराब खरीदकर लौट रहा था।

While the law permits a person to carry up to 3 liters of liquor in hand, On what ground the Police can corner a tourist, a Swedish citizen, asking for the bill?#Kerala#KeralaTourism pic.twitter.com/628kaaglvO

