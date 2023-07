Kerala Wife Murder: पत्नी की हत्या के मामले में 17 साल से इंसाफ मांग रहा था पति, खुद की गिरफ्तार से खत्म हुई तलाश, पूरा मामला

पुलिस के अनुसार, फोरेंसिक जांच की एक सीरीज के बाद कत्ल की गई महिला की मुट्ठी में पाए गए बालों की पहचान अब उसके पति के बाल के रूप में की गई है।

Janardhanan Nair and his wife Ramadevi (Express File Photo)

Kerala Murder Mystery: केरल के पथानामथिट्टा जिले के पुलाद गांव में 26 मई 2006 को 50 साल की रमादेवी को उनके घर में घुसकर मार डाला गया था। पुलिस को एक संदिग्ध पर शक था, लेकिन उसका पता नहीं चल सका। मामले के अधर में लटके होने पर रमादेवी के पति जनार्दन नायर ने साल 2007 में अपराध शाखा से जांच की मांग करते हुए केरल हाई कोर्ट का रुख किया। मंगलवार को जनार्दन नायर को ही अपनी पत्नी हत्या के आरोप में गिरफ्तार किया गया।

पढ़ें जुर्म (Crimehindi News) खबरें, ताजा हिंदी समाचार (Latest Hindi News)के लिए डाउनलोड करें Hindi News App.

Follow us on facebook

twitter

instagram

telegram