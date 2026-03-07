कर्नाटक के तुमकुर जिले से दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। एक कथित तौर पर एक महिला ने अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति की हत्या कर दी। फिर उसे हार्ट अटैक से मौत दिखाने की कोशिश की। इस संबंध में पुलिस ने बताया कि एक आदमी, जिसकी मौत शुरू में हार्ट अटैक से लग रही थी, असल में गला घोंटकर की गई थी।

पुलिस ने बॉडी को कब्र से निकाला

अब करीब एक महीने बाद उसकी बॉडी को कब्र से निकालने के बाद पुलिस ने यह बात कही। बता दें कि जिले के 50 साल के दिहाड़ी मजदूर परमेश की 29 जनवरी की रात को मौत हो गई। उनकी पत्नी, 46 साल की पी आशा, जो हाउसकीपिंग वर्कर थीं, ने रिश्तेदारों को बताया कि उन्हें हार्ट अटैक आया था। परिवार ने अगले दिन उनका अंतिम संस्कार किया और उन्हें दफना दिया।

शक तब और बढ़ गया जब आशा ने मौत के सिर्फ 20 दिन बाद, 19 फरवरी को 48 साल के चंद्रप्पा, जो एक कुक और उनके कथित प्रेमी थे, से शादी कर ली। परमेश की बहनों ने चिंता जताई, आरोप लगाया कि मौत अप्राकृतिक लग रही थी और शरीर पर पहले से हो रही परेशानी या संदिग्ध निशानों की ओर इशारा किया।

पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट में गला घोंटने के लक्षण मिले

एक बहन की शिकायत के बाद, पुलिस ने केस दर्ज किया और बॉडी को कब्र से निकालने की इजाजत ली। यह काम लोकल तहसीलदार और रेवेन्यू अधिकारियों की मौजूदगी में हुआ। पोस्टमॉर्टम जांच की गई, साथ ही फोरेंसिक सैंपल भी इकट्ठा किए गए। ऑटोप्सी में कथित तौर पर नेचुरल कार्डियक फेलियर के बजाय गला घोंटने के लक्षण मिले।

पुलिस ने कहा कि बाद में पूछताछ के दौरान, आशा और चंद्रप्पा ने हत्या करना कबूल कर लिया। पुलिस का आरोप है कि दोनों ने परमेश का तकिये से गला घोंट दिया, जब वह सो रहा था, शायद उसने शराब पी थी, और जानबूझकर सीन को हार्ट अटैक जैसा बनाया। दोनों संदिग्धों को गिरफ्तार कर लिया गया है और ज्यूडिशियल कस्टडी में भेज दिया गया है। पुलिस ने कहा कि आगे की जांच चल रही है।