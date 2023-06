Karnataka: कलबुर्गी में रेत माफिया ने कांस्टेबल को रौंदा, कुछ ही दिनों में पुलिस ने मुख्य आरोपी को दबोचा, क्या है पूरा मामला

कर्नाटक पुलिस के मुताबिक चव्हाण की हत्या के समय ट्रैक्टर मालिक साईबन्ना करतगी और उसका भाई सिद्दन्ना गाड़ी में थे।

तस्वीर का इस्तेमाल प्रस्तुतिकरण के लिए किया गया है (सोर्स- इंडियन एक्सप्रेस)

Karnataka Crime News: कर्नाटक के कलबु्र्गी जिले में रेत माफिया के कथित सदस्यों द्वारा एक हेड कांस्टेबल की हत्या के कुछ दिनों बाद पुलिस ने फरार मुख्य आरोपी को शनिवार को गिरफ्तार कर लिया। 51 साल के हेड कांस्टेबल मैसूर चव्हाण और कांस्टेबल प्रमोद को 14 जून को नेलोगी में एक खनन पट्टा स्थल से रेत की कथित चोरी की निगरानी के लिए तैनात किया गया था। उसी जगह पर पुलिस कांस्टेबल को माफिया के ट्रैक्टर ने कुचल दिया था। रेत से लदा ट्रैक्टर रोकने की कोशिश की तो हेड कांस्टेबल को रौंदा जानकारी के मुताबिक पुलिसकर्मियों ने जैसे ही खनन पट्टा स्थल की ओर से रेत से लदे एक ट्रैक्टर को तेजी से भागते देखा तो उन्होंने उसका पीछा किया और उसे रोकने की कोशिश की। हालांकि, ट्रैक्टर के ड्राइवर ने पुलिसकर्मियों के दुपहिया वाहन को टक्कर मार दी और चव्हाण के ऊपर पहिया चढ़ा दिया। वहीं कांस्टेबल प्रमोद बाइक से दूसरी ओर गिर गया। पुलिस के मुताबिक चव्हाण की हत्या के समय ट्रैक्टर मालिक साईबन्ना करतागी और उसका भाई सिद्दन्ना ट्रैक्टर पर थे। पहले आरोपी ने पुलिस पर किया था हमला, जवाबी कार्रवाई में घायल घटना के अगले दिन सिद्दन्ना को गिरफ्तार कर लिया गया था और साईबन्ना जिले के जेवारगी तालुक के अंतर्गत मंडेवाल में छिप गया था। एक अधिकारी ने कहा कि जब पुलिस एक गुप्त सूचना के आधार पर साईबन्ना को गिरफ्तार करने गई तो आरोपी ने सब-इंस्पेक्टर यादरामी बसवराज पर चाकू से हमला कर दिया। आत्मरक्षा में एक अन्य सब-इंस्पेक्टर संगमेश ने साईबन्ना के दाहिने पैर में गोली चलाई और उसे गिरफ्तार कर लिया। बसवराज और साईबन्ना का फिलहाल एक अस्पताल में इलाज चल रहा है। Also Read Tamil Nadu: कराईकुडी की भीड़ भरी सड़क पर पांच लोगों ने दिनदहाड़े पीट-पीटकर ली युवक की जान, पूरी वारदात CCTV में कैद लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिस अधिकारी निलंबित इस बीच कलबु्र्गी के पुलिस अधीक्षक (SP) ईशा पंत ने ड्यूटी में लापरवाही बरतने के आरोप में तीन पुलिस अधिकारियों को निलंबित कर दिया है। निलंबित अधिकारियों में जेवरगी पुलिस इंस्पेक्टर भीमनागौड़ा बिरादर, नेलोगी पुलिस सब-इंस्पेक्टर गौतम और कांस्टेबल राजशेखर शामिल हैं। इन पुलिस अधिकारियों से लापरवाही का कारण भी पूछा गया है। UP Mafia List: CM YOGI की रडार में UTTAR PRADESH के 61 माफिया, अब सब मिलेंगे मिट्टी में | Video

